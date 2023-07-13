У Києві заборонили вмикати російські пісні в публічних місцях, — КМДА

Депутати Київради вважають, що мові агресора не місце в столиці України, а тому запровадили мораторій на російськомовні книги, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи та інші культурні продукти.

Депутати Київської міської ради наклали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території столиці. Таке рішення обранці ухвалили 13 липня під час пленарного засідання, повідомляють у КМДА. За проголосував 71 депутат.

За словами депутата міськради та голови постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадима Васильчука, таким рішенням мають намір захистити український інформаційний простір від впливу держави-агресора. Мораторій поширюється на російськомовні книжки, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та послуги.

"Російська — мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці", — заявив Васильчук.

Депутат також додав, що в столиці під забороною продукти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, з жовтня минулого року в Україні набув чинності закон, що забороняє використання російської музики в українських медіа та громадських місцях. Під забороною виконавці, які були або є громадянами країни-агресора з 1991 року. Заборонені гастролі російських артистів і публічне відтворення їхніх кліпів. При цьому закон передбачає також створення "білого списку" російських артистів, які публічно засудили дії країни-агресора. Щоб потрапити до такого списку, вони або їхні законні представники мають подати офіційний запит до Служби безпеки України.

В Україні неодноразово спалахували мовні скандали, пов'язані з виконанням російської музики в публічних місцях. Найяскравішою історією стала сутичка 17-річного підлітка з Одеси, який виконував під гітару на вулицях Львова пісні Віктора Цоя, і нардепа від "Голосу" Наталії Піпи, яка зробила йому зауваження. Підлітку довелося записати відео з вибаченнями, оскільки він вилаявся на адресу політика, захищаючи своє право виконувати музику, яка йому до душі. Хлопця підтримало багато українців, а правозахисники зазначили, що музика Цоя не потрапляє під закон про заборону російських виконавців.

Фокус раніше писав, що на початку липня в київському кафе Дубрівка стався скандал. Гості виконували пісні російського співака Григорія Лепсверідзе (Лепса), відомого пропозиціями грошової винагороди за знищення танків Leopard. Власники кафе вибачилися, але сказали, що не можуть стежити за кожним клієнтом.