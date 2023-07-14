"Розрізнити їх важко": на Київщині 2 роки шукали крадія, який видавав себе за брата-близнюка
Чоловік з 2021 року перебував у розшуку, але використовував документи свого брата. Врешті поліціянтам вдалося розрізнити близнюків та затримати злочинця.
Українець уникав покарання, видаючи себе за брата. Деталями неординарної справи поділились у поліції Київської області 14 липня.
У 2016 році чоловік викрав машину, за що був затриманий та засуджений до п’яти років ув’язнення. Проте за ґрати крадій не потрапив — він переховувався, з 2021 року перебуваючи в розшуку.
Лише цьогоріч з’ясувалося, що засуджений представлявся іменем брата-близнюка. Злочинець, розуміючи зовнішню схожість з родичем, навіть використовував його документи у повсякденному житті.
"Розрізнити їх один від одного було вкрай важко, що вдалося поліціянтам Київщини", — підкреслили правоохоронці.
Після двох років розшуку крадій був спійманий та доправлений у київський ізолятор.
Нагадаємо, у Києві затримали наркодилера. У сидінні його машини знайшли кілограм кокаїну. Йому загрожує 12 років ув’язнення. Уродженець Мукачево вже був судимий за наркозлочини, злочини проти власності та незаконний обіг зброї.
14 липня оголосили І рівень небезпечності у кількох регіонах. Це пов’язано з сильними дощами та градом, які очікуються в більшості областей.
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