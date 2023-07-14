"Розрізнити їх важко": на Київщині 2 роки шукали крадія, який видавав себе за брата-близнюка

Чоловік з 2021 року перебував у розшуку, але використовував документи свого брата. Врешті поліціянтам вдалося розрізнити близнюків та затримати злочинця.

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У 2016 році чоловік викрав машину, за що був затриманий та засуджений до п’яти років ув’язнення. Проте за ґрати крадій не потрапив — він переховувався, з 2021 року перебуваючи в розшуку.

Лише цьогоріч з’ясувалося, що засуджений представлявся іменем брата-близнюка. Злочинець, розуміючи зовнішню схожість з родичем, навіть використовував його документи у повсякденному житті.

"Розрізнити їх один від одного було вкрай важко, що вдалося поліціянтам Київщини", — підкреслили правоохоронці.

Після двох років розшуку крадій був спійманий та доправлений у київський ізолятор.

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