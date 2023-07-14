"Различить их трудно": на Киевщине 2 года искали вора, который выдавал себя за брата-близнеца

Мужчина с 2021 года находился в розыске, но использовал документы своего брата. В конце концов полицейским удалось различить близнецов и задержать преступника.

Related video

Украинец избегал наказания, выдавая себя за брата. Деталями неординарного дела поделились в полиции Киевской области 14 июля.

В 2016 году мужчина угнал машину, за что был задержан и приговорен к пяти годам заключения. Однако за решетку вор не попал — он скрывался, с 2021 года находясь в розыске.

Только в этом году выяснилось, что осужденный представлялся именем брата-близнеца. Преступник, понимая внешнее сходство с родственником, даже использовал его документы в повседневной жизни.

"Различить их друг от друга было крайне трудно, что удалось полицейским Киевщины", — подчеркнули правоохранители.

После двух лет розыска вор был пойман и доставлен в киевский изолятор.

Напомним, в Киеве задержали наркодилера. В сиденье его машины нашли килограмм кокаина. Ему грозит 12 лет заключения. Уроженец Мукачево уже был судим за наркопреступления, преступления против собственности и незаконный оборот оружия.

14 июля объявили І уровень опасности в нескольких регионах. Это связано с сильными дождями и градом, которые ожидаются в большинстве областей.

Ранее, 13 июля, глава Минкульта Александр Ткаченко показал, как будет выглядеть Родина-Мать после замены советского герба на щите монумента украинским тризубом.