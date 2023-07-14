"Знакові та видатні": Забужко та Сенцов стали лауреатами найвищої нагороди Франції (відео)

Письменницю Оксану Забужко та режисера Олега Сенцова нагородили Орденом Почесного легіону. Сенцов з’явиться на врученні навіть попри отриману нещодавно контузію.

Франція нагородила письменницю Оксану Забужко та режисера Олега Сенцова Орденом Почесного легіону. Відзнаки їм у Софіївському соборі в центрі Києва вручить французький посол Етьєн де Понсен. Про це йдеться у публікації посольства в соцмережах.

"У день Національного свята в саду Святої Софії Етьєн де Понсен має честь від імені президента Еммануеля Макрона вручити відзнаки Національного ордена Почесного легіону Оксані Забужко та Олегу Сенцову, знаковим і видатним особистостям України", — заявили у посольстві Франції в Україні.

Посол записав відеозвернення, в якому описав Забужко як відому на увесь світ українську письменницю, що "бореться за захист української мови та культури".

Також він підкреслив, що Сенцов протягом п’яти років був політв’язнем Кремля та був звільнений у 2019 році. Понсен відмітив, що нині режисер "відважно воює на фронті". Дипломат зазначив, що нещодавно Сенцов отримав контузію у бою, але зможе бути присутнім на врученні відзнаки.

"Їхні імена добре відомі у Франції та Європі, вони обидва нині борються за волю та незалежність України: пані Забужко — на літературному фронті, а пан Сенцов — на полі бою", — заявив посол.

Понсен виразив "найщиріші та найпалкіші" вітання.

Відеозвернення посла Етьєна де Понсена

Орден Почесного легіону — найвища нагорода Франції, яку присуджує президент за військові або цивільні заслуги.

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