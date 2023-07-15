Безкоштовна евакуація до Києва: жителі Сумської області залишають регіон на потязі (фото)

Евакуаційний потяг курсуватиме щодня. Київська ОВА розмістить людей у модульному містечку Вишгородського району, а "Укрпошта" на вокзалі виплатить по прибуттю допомогу для переселенців.

Перший евакуаційний потяг із міста Суми до Києва вирушив 15 липня. Про це повідомило в Telegram Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Потяг курсуватиме щодня — із Сум він вирушить о 6:47, а до Києва прибуде об 11:41. "Укрпошта" на вокзалі виплатить після прибуття 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю, а також 2 тисячі гривень решті.

Київська обласна військова адміністрація (ОВА) розмістить усіх охочих у модульному містечку Вишгородського району.

У Сумській ОВА повідомили, що не проводитимуть екстрену евакуацію українців

"Евакуацію проводять в результаті роботи Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану", — зазначили в Мінреінтеграції.

За даними Сумської ОВА, тільки на ранок 15 липня російські військові обстріляли з мінометів Хотинську громаду Сумської області — загалом пролунало 17 вибухів.

А за 14 липня ЗС РФ 18 разів обстріляли територію Сумської області, цього дня було зафіксовано 110 вибухів.

Нагадаємо, 10 липня в Сумській ОВА повідомили, що не проводитимуть екстрену та примусову евакуацію українців із 5-кілометрової прикордонної зони.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв 29 червня рекомендував жителям прикордонних населених пунктів у Сумській області евакуюватися через постійні обстріли армії Росії.