"Чорний піар — теж піар": онучка Данілова пояснила, чому її кліп показали на екрані Gulliver

Пресслужба ТРЦ Gulliver встала на захист 16-річної Маші Данілової через неправдиві публікації в ЗМІ. Виявилось, що припущення про витрату мільйона гривень на рекламу не мають нічого спільного з реальністю.

Українська співачка та онука секретаря РНБО Маша Данілова зробила репост публікації з критикою журналістів за розповсюдження неправдивої інформації. Про це відомо з її соцмереж.

У розповіді в Instagram йшлося, що ЗМІ опублікували неперевірені дані про вартість показу відео на екрані столичного ТРЦ. Нещодавно мережа вибухнула новинами про те, що в центрі Києва на екранах Gulliver показали кліп до нової пісні Данілової. Журналісти вказували нібито вартість цієї опції — мільйон гривень, однак автор тексту з такого припущення лише посміявся.

Розповідь Маші Данілової у Instagram Фото: Скріншот

Скільки ж коштувала реклама на екранах Gulliver Маші Даніловій?

У соцмережах ТРЦ Gulliver надали офіційну відповідь на звинувачення Данілової. Пресслужба вказала, що "неправдивий розголос" засмутив представників центру.

"Насправді трансляція іміджевого ролика на екранах була надана артистці як подяка за її участь у благодійному заході "Для дітей заради майбутнього", який Gulliver проводив 10 червня 2023 року спільно з dity.help. Dity.Help, своєю чергою, надають промопідтримку артистам, які беруть участь у благодійних акціях, на музичному каналі М1, на радіостанціях TAVR Media та на сторінках власних соцмереж. Це вдячність, повага до роботи артиста і нормальні професійні відносини", — йдеться у пості Gulliver.

Пресслужба подякувала Даніловій за неодноразову участь в благодійних проєктах та побажала не хвилюватись через поширення неправдивих новин.

"Сподіваємось, що наш пост допоможе встановити справедливість і інцидент буде вичерпано", — підкреслили в Gulliver.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Реклама "на мільйон" виявилась безплатною: відповідь Данілової

Сама Маша Данілова заявила, що вважає чорний піаром також піаром. Про це відомо з її інтерв’ю "УНІАН".

"Я та моя родина не залежимо одне від одного фінансово. Мені приємно спостерігати за реакцією та інтересом до моєї особистості в різних ЗМІ. На сьогодні ми всі знаємо про дохід артиста від цифрових майданчиків та роялті. Дякуючи хейтерам, я навіть трішки заробила, бо мій кліп подивились багато разів. Тим паче 30-секундний ролик на екранах Gulliver я отримала так само як і інші артисти — безплатно, як подяку від ТРЦ та платформи dity.help", — зазначила співачка.

Дівчина прокоментувала і чутки навколо причетності її дідуся — секретаря РНБО Олексія Данілова — до її творчості. З її слів, Данілов один з перших слухає нові пісні та пишається своєю онучкою. Артистка підкреслила, що консервативний дідусь виховав її як самостійну особистість, здатну розвиватися без допомоги інших.

"Так склалося, що я — онучка свого дідуся, який є поважною особою у країні. Всі думають, що це круто та легко, але ні, мені в декілька разів складніше. На жаль, ніхто не вірить у щирість, всі вірять у гроші. Напевно, читати про кошти цікавіше, аніж про чисту мрію та велику працю", — заявила Данілова.

Нагадаємо, днями на екранах київського ТРЦ Gulliver показали кліп на пісню Маші Данілової "Кайф". 16-річна співачка сама поділилась успіхом у соцмережах, опублікувавши відео з танцями поблизу торговельного центру.

