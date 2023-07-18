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Слухав російський реп: під Києвом хлопцеві вручили повістку за музику окупантів (відео)

Фото: Національна поліція | Нацполіція Київської області склала адмінпротокол за те, що молоді люди слухали на вулиці російську музику

Молода пара під час прогулянки голосно слухала пісню російського виконавця, за що правоохоронці склали адміністративний протокол, а чоловіка відправили до військкомату. Порушника також змусили вибачитися на камеру.

Поліція Київської області вручила чоловікові повістку за те, що той слухав музику російською мовою і підспівував. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Інцидент стався в Боярці. За інформацією правоохоронців, молода пара під час прогулянки голосно слухала пісню російською мовою. Жінка, яка йшла позаду, зробила їм зауваження, проте чоловік почав сперечатися. У відповідь вона викликала поліцію.

"Чоловік підспівував і навіть підтанцьовував реперу з держави-агресора. Правоохоронці Фастівського управління поліції Київської області оперативно встановили правопорушників. На обох склали відповідні адмінпротоколи ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Також чоловікові вручили повістку до Фастівського РТЦК", — повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці також записали відеоролик, на якому чоловік вибачається за те, що голосно слухав музику російською мовою.

"За це я щиро вибачаюся", — сказав він на камеру.

Нагадаємо, 13 липня депутати Київради запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території столиці. Рішення стосується музики, російськомовних книг, а також театральних і циркових вистав та концертів.

На думку столичних політиків, таким рішенням вони захищають український інформаційний простір від впливу держави-агресора.

Як відомо, з жовтня минулого року в Україні діє закон, що забороняє використання російської музики в українських медіа та громадських місцях. Під забороною гастролі та публічне відтворення музики виконавців, які були або є громадянами РФ з 1991 року. Закон передбачає створення "білого списку" артистів, які публічно засудили дії країни-агресора. Щоб потрапити до такого листа, вони або їхні законні представники мають подати офіційний запит до Служби безпеки України.

Фокус писав, що на початку липня в київському кафе Дубрівка гості виконували пісні російського співака Григорія Лепсверідзе (Лепса), відомого пропозиціями грошової винагороди за знищення танків Leopard, через що виник скандал.