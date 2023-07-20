У Мін'юсті збираються наростити виробництво в українських в'язницях (відео)

Як зазначає Денис Малюська, Україна навряд чи повернеться до масштабу виробництва у в'язницях часів СРСР, однак можна відтворити той рівень хоча б на третину.

У Міністерстві юстиції України мають намір розширити кількість робочих місць для ув'язнених. Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону 20 липня.

"Зараз ми перебуваємо на етапі, коли ми хочемо суттєво розширити кількість вільних робочих місць і кількість виробництв у тюремній системі", — заявив Денис Малюська.

За словами міністра, зараз робиться акцент на виробництві, щоб в'язниці могли нормально забезпечити зайнятість ув'язнених. За його словами, злочинці не повинні з ранку до вечора сидіти в одній кімнаті.

"Щоб вони не сиділи в камерах, не дивилися один на одного, і не творили там "чудеса", — сказав глава відомства.

Як зазначає Денис Малюська, для того, щоб ув'язнені українці могли працювати, потрібно створювати робочі місця та купувати відповідне обладнання.

"До показників СРСР ми, звичайно, не повернемося, але хоча б на третину відтворити те, що було тоді. Нагадаю, тоді в'язниці працювали як одні з найпотужніших виробництв у країні", — сказав він.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Денис Малюська повідомив, що в Україні планують запустити онлайн-бронювання платних камер у СІЗО. За його словами, така ідея з'явилася через великий попит. Платні камери функціонують по всій Україні.

Ми також писали про те, що 10 липня народні депутати запропонували зменшити термін перебування у в'язниці в обмін на читання книг. Читати пропонують не будь-які книжки, а лише затверджені Мін'юстом українською мовою в електронному або друкованому вигляді.

Раніше, 19 травня, правозахисник Олег Цвілий розповів Фокусу, що найближчим часом можна очікувати на другу хвилю помилування українських в'язнів для поповнення лав Збройних сил України.