Через дивні квитки: мовний омбудсмен влаштує перевірку "Укрзалізниці" (фото)

Раніше в Мережі з'явилося фото посадкових квитків компанії, інформація в яких була надрукована російською та англійською мовами.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь збирається перевірити АТ "Укрзалізниця". Причиною став нещодавній інцидент із посадковими квитками з Перемишля до Львова, інформація в яких була надрукована російською та англійською мовами. Про це Кремінь повідомив у себе в Facebook.

"З відкритих джерел нам стало відомо про випадок застосування недержавної мови на пасажирських залізничних квитках без перекладу інформації українською. Це серйозне порушення мовного закону з боку "Укрзалізниці", — йдеться в повідомленні.

Мовний омбудсмен також додав, що наказ про здійснення державного контролю за застосуванням державної мови АТ "Укрзалізниця" вже підписано.

"Упевнений, що ситуація буде виправлена, а винні понесуть відповідальність", — наголосив мовний омбудсмен.

У пресслужбі уповноваженого із захисту державної мови також нагадали, що згідно зі статтею 30 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" підприємства, установи та організації всіх форм власності зобов'язані здійснювати обслуговування та надавати інформацію про товари/послуги державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися й іншими мовами.

Згідно зі статтею 36 закону, послуги у сфері транспорту в Україні мають надаватися державною мовою, а також у всіх видах транспорту, вокзалах, аеропортах і портах інформація має бути державною мовою. У разі потреби вона може дублюватися англійською. Мовою у сфері обслуговування пасажирів є державна мова.

Нагадаємо, 25 липня в Мережі обговорювали історію з посадковими квитками "Укрзалізниці", в яких інформація для пасажирів була надрукована російською та англійською мовами. Про це у себе в Facebook розповіла режисерка "Чесного Театру" Катерина Чепура.

"Усе для російськомовних та англомовних пасажирів. Нам, українцям, не потрібен номер контакт-центру і так зрозуміємо", — прокоментувала фото Чепура.

Посадочний квиток "Укрзалізниці" Фото: Facebook

На публікацію режисера відреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Уперше бачу таке зухвале порушення з боку "Укрзалізниці". У межах заходів державного контролю ситуацію буде виправлено, винні понесуть відповідальність", — заявив мовний омбудсмен.

Фокус розповідав 25 липня, що українські слідчі викрили 50-річну киянку, яка обіймала керівну посаду в державному підприємстві "Укрзалізниця". Вона придбала штучну ялинку за сотні тисяч гривень, і тепер може провести шість років за ґратами.