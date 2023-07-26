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Кидався на автівки та розтрощив білборд: оголений рівнянин влаштував "шоу" на вулиці (відео)

Діана Бондаренко
Голий чоловік бігав вулицями Рівного

Невідомо, що змусило чоловіка так себе поводити. Чоловік бігав вулицями міста та викрикував "кайф" та "Україна", після чого його затримали та доставили у спеціалізований медзаклад.

У вівторок, 25 липня, у Рівному 41-річний голий чоловік бігав вулицями міста. Він кидався на автомобілі, розтрощив білборд, а уламками скла намагався завдати собі каліцтва. Про це повідомили в "Радіо Трек".

Інцидент стався на вулиці Кавказькій, де люди помітили оголеного чоловіка, який "поводився неадекватно". На місце викликали правоохоронців, які затримали рівнянина та викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин. Медики, зі свого боку, госпіталізували чоловіка до спецзакладу. Зокрема, відбудеться перевірка, щоб з'ясувати, чи був він у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

"З'ясувалося, що це 41-річний мешканець Рівного, який з невстановлених причин почав поводитися неадекватно. Громадянин розбив білборд та кидався на транспорт. Чоловіка було доставлено у спеціалізований медзаклад", — сказала речниця поліції Юлія Дуднік.

Відео з чоловіком без одягу з'явилося в мережі. Зокрема, у ролику видно, як оголений чоловік бігав вулицями міста та викрикував "кайф" та "Україна". Після чого він зайшов до закладу харчування та запитав у співробітників, чи є в них овочі. Хтось з очевидців "шоу" попросив автора відео припинити знімати, проте головний герой почув це та сказав: "Нехай знімають". Вийшовши на вулицю, чоловік спочатку йшов спокійно, а потім почав бігти.

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Нагадаємо, у Бразилії рятувальники витягли з ущелини голого чоловіка, він був на глибині приблизно 100 метрів. Згодом врятований не міг пояснити, чому виявився повністю роздягненим.

У травні в Сполучених Штатах Америки поліція помітила п'яного водія, який перевищував швидкість. Намагаючись уникнути покарання, чоловік помінявся місцями з домашнім улюбленцем.