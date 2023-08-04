"Батьківщину-мати" вже скоро прикрасить тризуб: як виглядає 450-кілограмовий символ (відео)

Український герб виготовили з європейської сталі. У Мінкульті обіцяли, що він з’явиться на щиті столичного монумента до Дня незалежності.

Вже найближчим часом на щит монумента "Батьківщина-мати" в Києві встановлять тризуб. Він замінить демонтований символ СРСР. Кореспондент ТСН показав, як виглядає та "звучить" герб України з європейської сталі.

"А ось і він, 450-кілограмовий тризуб, який зовсім скоро встановлять на щит "Батьківщини-мати". Побачити його можна буде згодом, проте вже зараз ви можете його почути", — зазначили у медіа.

Декомунізація "Батьківщини-мати": що вже відомо

Нагадаємо, 13 липня у Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що герб СРСР на щиті "Батьківщини-мати" замінять на тризуб. Київський постамент обіцяли оновити до 24 серпня — Дня незалежності України.

Також у міністерстві показали, як "Батьківщина-мати" виглядатиме після запланованої декомунізації. Зазначалося, що на заміну символів не будуть витрачені гроші з державного бюджету. Проєкт повністю фінансує український великий бізнес.

Фото: Скрин відео Фото: Олександр Кубраков / Twitter

Вже 1 серпня демонтаж радянських символів з "Батьківщини-мати" був завершений. Тимчасовий виконувач обов’язків голови Мінкульту Ростислав Карандєєв розповів, що герб СРСР залишиться у музеї.

Генеральний директор музею історії України Юрій Савчук повідомив Фокусу, що тризуб для "Батьківщини-мати" виготовили з європейської сталі на підприємстві в Києві.