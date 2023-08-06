Кінець виснажливої спеки: коли в Україні настане похолодання

Насправді не у всіх регіонах нашої країни стане прохолодніше.

Уже в понеділок, 7 серпня, в Україні очікується похолодання, але зниження температури відчують не у всіх областях нашої країни, повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

Наприклад, у Києві сильна спека нарешті спаде і разом із сильним вітром жителі столиці відчують зниження температури до 27 — 28 градусів тепла. Завдяки атмосферному фронту температура повітря стане нижчою, знизиться атмосферний тиск, але водночас зміни в погоді принесуть дощі з грозами. Місцями можуть бути дуже сильні зливи з дуже сильними вітрами.

Також у західних областях України, за словами Діденка, температура повітря знизиться до рівня від 18 до 23 градусів тепла. На півночі країни, зокрема в Київській, Чернігівській та Житомирській областях очікується температура на рівні від +25 до +27. Лише в Сумській області, 7 серпня все ще буде спекотно. Тут температура становитиме +31 градус Цельсія.

Спека також спаде і в центральних регіонах. Наприклад, у Кропивницькому та прилеглих районах, а також у Черкаській та Вінницькій областях, у понеділок, 7 серпня, очікується зниження температури повітря до рівня від 27 до 29 градусів тепла. У цьому плані не дуже пощастить жителям Дніпропетровської та Полтавської областей. Діденко прогнозує, що тут збережеться висока температура на рівні від +30 до +35 градусів.

Не дуже прохолодно буде і на півдні України. У Миколаївській, Одеській областях та Криму температура буде на рівні від 29 до 31 градуса тепла. Дуже спекотно все ще буде в Запорізькій і Херсонській областях, де стовпчики термометрів покажуть від 32 до 37 градусів тепла.

На заході, півночі та подекуди в центрі України, а також на Харківщині в понеділок, 7 серпня, пройдуть дощі з грозами, які стануть наслідком появи холодного атмосферного фронту.

За словами Діденка, через те, що відбудеться сильний перепад температур, можливі сильні зливи, поява шквального вітру та дощу з градом. Також, згідно з прогнозом Діденка, не дуже сильна спека протримається кілька днів на сході України, але потім тут також відбудеться зниження температури повітря.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, з понеділка спека має піти на спад і очікуються дощі в різних регіонах України.

Згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кибальчича, серпень традиційно може виявитися найспекотнішим місяцем року. На півдні України погода буде посушливою, через що спостерігатиметься найвищий рівень пожежної небезпеки. Температура в деяких регіонах сягатиме 40 градусів тепла.