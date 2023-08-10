НП під Львовом: четверо людей отруїлися газами від гниття картоплі, деталі

Висока концентрація небезпечних речовин, імовірно, могла виникнути через зіпсовані овочі, що зберігалися в підвалі. На місці НП рятувальники виявили тіла чотирьох осіб.

У селі Повітно Львівської області четверо людей отруїлися газами, які накопичилися в підвалі. Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

За інформацією ДСНС, 9 серпня о 19:45 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Повітно в підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку отруїлися невідомими речовинами четверо людей.

Після того як співробітники ДСНС прибули на місце події, вони виявили, що в підвалі, де загинули люди, зберігалася картопля. Імовірно, вони знепритомніли, надихавшись небезпечними газами.

"Така висока концентрація газів, ймовірно, могла виникнути через процес гниття картоплі, яка була в підвальному приміщенні. Під час розкладання органічних матеріалів, таких як картопля, виникають різноманітні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні гази", — пояснили в ДСНС.

Унаслідок отруєння загинула жінка 1956 року народження та троє чоловіків — 1952, 1978 і 1971 років народження. Правоохоронці з'ясовують причини та обставини події.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що в селі Ходосівка Київської області потонув 10-річний хлопчик Іван. За інформацією правоохоронців, НП сталася на престижній базі відпочинку. У день події 36-річний тренер із футболу, який працював у дитячому таборі за усною домовленістю з господарями, повів вісьмох школярів купатися на озеро, глибиною дев'ять метрів, і залишив дітей самих. Напередодні він катав хлопчиків на катамарані без рятувальних жилетів. Правоохоронці затримали підозрюваного.

Фокус також писав 2 серпня, що в тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани групи "Ї" масово отруїли офіцерський склад російських загарбників під час святкування "Дня ВМФ". 17 осіб відправили в госпіталь у важкому стані. Двоє офіцерів померли. Окупаційна влада підозрює застосування ціаніду та пестицидів у їжі.