Обмотався паском безпеки і ледь не помер: польські прикордонники врятували хлопчика з України

Польські прикордонники не зволікали, коли до них звернулась українка: миттю відреагували і врятували дитину, яка задихалась.

Працівники Прикордонної служби Польщі розповіли про надзвичайну подію, яка на кордоні сталась з українкою та її 5-річним сином. Хлопчик ледь не задихнувся, але був врятований завдяки швидкій реакції прикордонників. Про деталі події розповіли на порталі Wprost.

У матеріалі вказано, що подія сталась 13 серпня на контрольно-пропускному пункті Корчова-Краківець. Жінка підбігла до прикордонників та вигукнула, що її 5-ічний син задихається. Прикордонники негайно рушили до машини, де перебувала дитина, і побачили, що причина — в ремені безпеки, який обкрутив шию маленького українця.

Ремінь заблокувався і вивільнити шию було не просто, зазначили в пресслужбі Бещадського прикордонного загону Straż Graniczna. Тому прийняли кардинальне рішення — ремінь просто розрізали і врятували хлопчину: "Реакція офіцерів у формі була миттєвою. Щоб звільнити дитину, яка задихалася, вони розрізали паски безпеки".

Зазначимо, польські прикордонники у травні врятували життя 1-річному немовляті з України. Подія сталась на прикордонній заставі в Грубешові в ніч на 3 травня. Жінка, тримаючи дитину на руках, вистрибнула з автобуса і сказала, що немовля не дихає. Працівники КПП відреагували: дитину передали сержанту Матеушу Кондрату, який провів реанімаційні заходи — і дихання відновилось.

Пізніше стали відомі деталі події. Як з'ясувалось, українка подорожувала з двома хлопчиками — Даніелем (10-и років) та Максимом (однорічним немовлям). У Максима в автобусі піднялась температура і почались судоми. У якусь мить він перестав дихати і тоді матір звернулась по допомогу до польських прикордонників.

Нагадуємо, українські прикордонники допомагають громадянам України не порушити кордон, намагаючись уникнути мобілізації. Зокрема, зупинили двох молодих хлопців, які прямували до Молдови, ховаючись під ковроліном на дні авто. Ще одного мандрівника врятували на кордоні з Румунією: він заблукав у лісі і почувався погано.