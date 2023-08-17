"Це неприродно": чоловік перепросив у трансгендерної військової Хелен за образи (відео)

Свою агресію до Хелен чоловік пояснив родинним зв’язком з бійцем СС "Галичина" та гомофобними поглядами. Також він зазначив, що не ображав би службовицю ЗСУ, якби бачив її військовий квиток.

15 серпня військовослужбовиця Збройних сил України Хелен Марк стала жертвою жорстокого нападу у центрі Львова. Як повідомляє Фокус, 17 серпня вона опублікувала у TikTok відео її розмови з чоловіком, що вступив з нею у конфлікт через трансгендерність.

Чоловік на опублікованих кадрах пояснює свою агресивну поведінку тим, що він є онуком розвідника Української дивізії січових стрільців (СС) "Галичина" та дотримується правих поглядів.

"Мені неприємно просто те, що відбувалось тут. Тому що, на мою думку, це не є природним. Але так чи інакше я перепрошую за свою поведінку. І буду надалі більш толерантним до трансгендерних жінок та чоловіків", — сказав він.

Співрозмовник повторив за Хелен слова про те, що трансгендерні жінки є жінками. Також він пояснив, що поводився б інакше, якби побачив її військовий квиток.

"Я просто не бачив твого військового квитка. Якби я його побачив, я б цього не сказав", — пояснив чоловік, коментуючи озвучені раніше образи.

Він визнав, що керувався гомофобними думками, але зазначив, що такі "мають право на існування".

Жінка розповіла, що є контрактною військовою вже три роки, але вимагає поваги не через це, а як до будь-якої громадянки України. Наприкінці відео співрозмовники домовились, що конфлікт "закритий".

Варто зазначити, що у соцмережах Хелен з’явилося відео нападу.

Чоловіка, що завдає ударів на кадрах, важко роздивитися через погану якість, але він здається не схожим на людину з кадрів з вибаченнями. Окрім того, у коментарі, опублікованому 17 серпня, згадувалися лише словесні образи, а мова про побиття не йшла.

Фото: Скрін відео Фото: Скрін відео

У коментарях під опублікованою частиною розмови Хелен зазначила, що нападника ще не знайшла. Тобто на відео не чоловік, який побив її у Львові.

Відповідь Хелен під частиною коментаря неназваного співрозмовника Фото: Скріншот

Нагадуємо, напередодні стало відомо, що трансгендерну військову Хелен побив незнайомець у центрі міста. Жінка взяла у відпустку та приїхала у Львів на похорон матері, але зазнала нападу під час розмови телефоном. Вона звернулась з заявою у поліцію.

Нагадаємо, 17 серпня прокуратура вручила підозру завідувачці аспірантури Льотної академії НАУ. Жінка допомагала зі вступом ухилянтам за хабар у розмірі 23 тисяч гривень.