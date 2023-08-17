"Чітка позиція мера": у КМДА заспокоїли киян після заяви про підвищення цін на проїзд до 30 грн

Раніше керівник департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор заявив про зріст ціни за одну поїздку в громадському транспорті столиці до 30 гривень. Згодом посадовець пояснив, що нині запровадження змін неможливе.

Підвищення ціни на проїзд в громадському транспорті Києва не відбудеться до завершення воєнного стану в Україні. Про це йдеться в публікації пресслужби департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

У департаменті наголосили, що переглянути ціни на проїзд буде можливо тільки після перемоги у російсько-українській війні та початку відновлення сфер життєдіяльності столиці.

"Не підіймати ціну на проїзд — чітка позиція мера міста і моя також. Мій коментар журналістам щодо необхідності підняття ціни на проїзд стосувався виключно умов швидкого повоєнного розвитку міста, в тому числі й розвитку транспортної інфраструктури", — заявив директор департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

Нагадаємо, 15 серпня очільник департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив у інтерв’ю, що влада планує підвищити ціну на проїзд в громадському транспорті до 30 гривень. Він пояснив, що це дозволить замінити маршрутки на тролейбуси з автономним ходом.

Раніше, 15 серпня, у КМДА відповіли, які заходи готуються у Києві до Дня незалежності. Зокрема, в столиці може відбутись виставка військової техніки. Представник міськадміністрації зазначив, що в Офісі президента та Кабінеті міністрів ще не надали остаточну інформацію.