Трагедія під Рівним: матір, яка втопила дітей, взяли під варту

У прокуратурі вважають, що жінка зіштовхнула одного з дітей у воду, знаючи, що він не вміє плавати, а другого силоміць засунула у водойму і тримала, доки він не перестав чинити опір.

Кузнецовський міський суд відправив під варту на 60 діб 42-річну жительку Рівненської області, яку підозрюють у вбивстві двох синів. Про це повідомила пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

У відомстві розповіли, що 23 серпня цього року жінка була на водоймі, що розташована в межах колишнього кар'єру у Вараському районі, і втопила там своїх двох неповнолітніх синів 6 і 7 років.

Одного з хлопчиків вона із застосуванням фізичної сили засунула у воду і утримувала його поки він не припинив чинити опір, а іншого зіштовхнула у воду з дерев'яного помосту, під яким була значна глибина, знаючи, що той не вміє плавати. При цьому, жінка стояла на помості і спостерігала як дитина тоне.

Підозрювану затримали того ж дня і повідомили їй про підозру в умисному вбивстві (п.п.1,2 ч.2 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне.

Детальніше про трагедію

Як раніше повідомляли місцеві Телеграм-канали, батько хлопчиків намагався врятувати синів, а місцеві жителі понад годину пробували реанімувати 7-річну дитину.

Зазначається, що підозрювана спеціально повела дітей до водойми. На запитання: "Навіщо ти їх втопила?" жінка відповіла: "Щоб не мучилися на цій землі".

У соцмережах розповіли, що підозрювана нібито до цього перебувала в психіатричному закладі, а заступнику місцевої школи за тиждень до трагедії сказала, що її діти цього року до школи не підуть.

Нагадаємо, 17 червня прокуратура Сумської області повідомила, що 40-річна місцева жителька підозрюється у вбивстві двох своїх новонароджених дітей. Вона була за кордоном і там завагітніла, а вдома вирішила приховати вагітність від чоловіка, а дітей позбулася.

22 березня голова поліції Києва Андрій Небітов розповів, що в місті Вишневе 29-річна жінка викинула немовля з 5 поверху.