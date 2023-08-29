Загибель полковника СБУ Бакаєва: спецпрокуратура почала досудове розслідування

Полковника СБУ було знайдено мертвим у своєму кабінеті 25 серпня. За даними ЗМІ, ймовірною причиною смерті став постріл у голову з пістолета Макарова

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону розпочато процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі офіцера Служби безпеки України. Про це повідомляє пресслужба спецпрокуратури 28 серпня.

За даними слідства, 25 серпня полковника СБУ було знайдено мертвим у своєму кабінеті. Встановлюються причини та обставини того, що сталося.

У публікації також зазначено, що досудове розслідування здійснюється слідчими Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві.

Загинув полковник СБУ: що відомо

У заяві спецпрокуратури не згадується ім'я загиблого офіцера, проте портал "Громадське" 28 серпня повідомив, що в СБУ підтвердили смерть співробітника служби Дмитра Бакаєва. У відомстві висловили співчуття родині та запевнили, що сприятимуть розслідуванню.

За даними журналістів, Дмитра Бакаєва знайшли мертвим у власному робочому кабінеті. Ймовірна причина смерті — постріл у голову з пістолета Макарова. Поруч із загиблим також було знайдено рапорт на ім'я голови СБУ Василя Малюка.

Видання "Обозреватель" опублікувало кілька знімків із місця події. На фото зображено пістолет, з якого, імовірно, застрелився Бакаєв, рапорт-передсмертна записка та фрагмент робочого кабінету, де сталася подія.

На місці подій знайдено пістолет Макарова Фото: Обозреватель

ЗМІ показали фото з місця події Фото: Обозреватель

Справжність згаданих фотографій поки що не було підтверджено офіційно.