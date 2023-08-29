Кабмін розширив Національний перелік ліків: що туди увійшло

Уряд включив до переліку новий противірусний препарат та ліки для лікування серцевої недостатності.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про розширення переліку ліків, включених до Національного переліку основних лікарських засобів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Нові додані препарати включають противірусний засіб "Валганцикловір" і лікарський засіб "Дапагліфлозин", що використовується для лікування серцевої недостатності.

Крім того, внесено зміни до форм дозування препаратів "Еверолімус" та "Омепразол".

Нацперелік основних лікарських засобів включає в себе набір безпечних та ефективних препаратів, призначених для лікування поширених захворювань в Україні. Це дає змогу забезпечити доступ пацієнтів до необхідних ліків, зазначених у переліку, у межах медичного обслуговування.

Визначення списку ліків і медичних засобів, що підлягають відшкодуванню в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення, здійснюється Міністерством охорони здоров'я.

На сьогодні Національний перелік охоплює 411 лікарських засобів, зокрема 72 препарати інсуліну, 9 комбінованих лікарських засобів і 23 медичні вироби.

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