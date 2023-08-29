У Дніпрі патрульний застрелив водія авто, — соцмережі (відео, фото)

За словами журналістів, патрульні зупинили автомобіль Jaguar із дітьми. Проте з водієм зав'язалась бійка.

У Дніпрі 29 серпня патрульний поліцейський застрелив чоловіка. Про це повідомляє Telegram-канал "Днепр оперативный".

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці імені Івана Мазепи. За попередньою інформацією, патрульні зупинили автомобіль Jaguar для перевірки. Під час розмови у водія виник конфлікт із поліцейськими. Зав'язалася бійка. Один із патрульних дістав табельну зброю і застосував її. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

Як розповів один з очевидців, поліцейський відкрив вогонь уже лежачи на землі. Його з напарницею довелося відправити в лікарню. У зупиненій машині також перебували діти. Сім'я загиблого зараз на місці події.

Стрілянина в Дніпрі: що каже поліція

Патрульна поліція Дніпропетровської області підтвердила інцидент. У прес-службі відомства повідомили, що на місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти поліції. Також там перебувають співробітники Державного бюро розслідувань, які в межах кримінального провадження встановлюватимуть усі обставини події.

"Керівництвом Нацполіції призначено службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що патрульних, які брали участь в інциденті, відсторонено від виконання обов'язків.

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