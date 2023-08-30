Патрульний застрелив чоловіка у Дніпрі: яке покарання йому загрожує, — прокуратура (відео)

Офіцер поліції під час сутички на дорозі вбив чоловіка на очах у двох дітей. За даними слідства, конфлікт почався з відмови водійки вилазити з машини.

У Дніпрі працівник поліції застрелив чоловіка, який їхав у зупиненій автівці марки Jaguar. Заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Олександр Савенко поділився деталями справи. Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі "Дніпро Обласний" 30 серпня.

Представник прокуратури розповів, що було зареєстроване кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень. За це патрульному може загрожувати до 15 років ув’язнення.

"У випадку, якщо буде доведена винність і встановлена винна особа, то покарання призначає суд. (…) Може максимально загрожувати до 15 років", — сказав Савенко.

Він додав, що нині у справі затримана лише одна особа.

За даними прокуратури, патруль зупинив Jaguar, за кермом якого попередньо перебувала жінка. Загалом у машині знаходились четверо громадян, двоє з яких — діти.

"На вимогу поліціянтів вийти з автомобіля водійка відмовилась. Внаслідок чого поліціянтами була застосована сила, і в ході чого було здійснено декілька пострілів, внаслідок яких потерпілий загинув на місці", — зазначив Савенко.

Він не зміг розповісти, чи порушила водійка правила дорожнього руху (ПДР). З його слів, нині правоохоронці "розбираються", з яких причин патрульні зупинили машину.

Патрульний вбив чоловіка у Дніпрі: що вже відомо

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі сталася стрілянина. Попередньо відомо, що патрульні зупинили за порушення ПДР автомобіль, пасажир або водій якого поводився агресивно та мав ознаки сп’яніння. Чоловік, якого за даними ЗМІ звати Джумбері Сілогава, чинив опір та вдарив працівницю поліції.

Дитина-пасажир зняла відео, на якому видно, як правоохоронці витягують з машини жінку. Чоловік вирішує заступитись за неї, офіцери застосовують перцеві балончики й починається бійка. Тоді поліціянт здійснює постріли у нападника. Обох офіцерів після сутички, внаслідок якої загинув чоловік, відсторонили від служби.

Пізніше 29 серпня в офісі Генерального прокурора проінформували, що поліціянт здійснив три постріли у спину затриманого. Його затримали.

Згодом у соцмережах з’явилося відео з камер спостереження, на якому водій Jaguar порушує ПДР.

На кадрах чітко видно, що за кермом перебував чоловік. Жінка ж сиділа на пасажирському сидінні поряд.