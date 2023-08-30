Важить, як двоє: у Рівному у родині військового народився малюк-"богатир"

Малюк став одним із новонароджених "немовлят-рекордсменів" за своєю вагою і зростом.

У Рівному в пологовому будинку Рівненської міської ради народився малюк-велетень. Його вага склала понад 6 кілограмів. Про це 30 серпня повідомили на сторінці медзакладу в соцмережах.

"Один з найбільших новонароджених не тільки нашого закладу, а й усієї України. Сьогодні вранці у пологовому будинку у сімʼї нашого Захисника шляхом кесаревого розтину народився хлопчик вагою 6330 г та зростом 65 см", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що малюк і мама почуваються добре. Також працівники пологового подякували подружжю, що обрали для появи на світ їхньої дитини саме цей медзаклад.

Малюки-рекордсмени в Україні:

27 січня 2022 року в Первомайському Харківської області народилася дівчинка вагою 5 кг 160 г.

28 вересня 2021 року у пологовому відділенні Сарненської центральної районної лікарні народився хлопчик-богатир. Вага немовляти – 5230 грамів, а зріст – 56 сантиметрів.

13 серпня 2019 року в Рівному народився хлопчик вагою 5 кілограмів 150 грамів.

24 грудня 2014 року на Тернопільщині народився найважчий хлопчик в Україні Даниїл Ючук. Вага українського богатиря складала 6 кілограмів 800 грамів.

Нагадаємо, що 37-річна жителька Чернігівської області Тетяна Акулова народила немовля вагою 4 кілограми 940 грамів і 60 сантиметрів зросту. Всю вагітність жінка загалом споживала загалом лише фрукти.

Раніше повідомлялося, що 11-місячний малюк став найбільш мандрівним немовлям у світі. Атлас Монтгомері разом зі своїми батьками відвідав 23 країни менш ніж за рік.