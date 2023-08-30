"Потрібно розібратися об'єктивно": глава МВС висловився про смертельний інцидент у Дніпрі

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що всі громадяни України зобов'язані дотримуватися законодавства і поводитися належним чином, особливо стосовно правоохоронних органів.

Після звісток про стрілянину в Дніпрі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що наразі необхідно дати емоціям влягтися і провести об'єктивне розслідування щодо інциденту. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Клименко наголосив, що "є ситуації, які потрібно аналізувати виключно на холодну голову" і "дати емоціям влягтися".

"Смерть — це завжди горе. Але в тому, що сталося в Дніпрі, потрібно розібратися об'єктивно. Триває слідство, яке має дати відповіді на основні питання", — зазначив чиновник.

Водночас він додав, що є факти, які є очевидними.

Ігор Клименко наголосив, що якщо громадяни прагнуть жити в рамках правової держави, то вони самі мають дотримуватися законодавства, "поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно — не бити поліцейських". Ба більше, міністр зазначив, що важливо навчати своїх дітей дотримання законів.

"Ця ситуація — серйозний прецедент. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але нині контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів. Якщо окремі громадяни житимуть в анархії і вважатимуть себе понад Закон, а поліція не зможе виконувати свої функції, на українське суспільство чекають дуже темні часи", — наголосив Клименко.

Патрульний убив чоловіка в Дніпрі: що вже відомо

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі сталася стрілянина. Попередньо відомо, що патрульні зупинили за порушення ПДР автомобіль, пасажир або водій якого поводився агресивно і мав ознаки сп'яніння. Чоловік, якого за даними ЗМІ звуть Джумбері Сілогава, чинив опір і вдарив співробітницю поліції.

Дитина-пасажир зняла відео, на якому видно, як правоохоронці витягують з машини жінку. Чоловік вирішує заступитися за неї, офіцери застосовують перцеві балончики і починається бійка. Тоді поліцейський здійснює постріли в нападника. Обох офіцерів після сутички, внаслідок якої загинув чоловік, відсторонили від служби.

Пізніше 29 серпня в офісі Генерального прокурора поінформували, що поліцейський зробив три постріли в спину затриманого. Його затримали.

Згодом у соцмережах з'явилося відео з камер спостереження, на якому водій Jaguar порушує ПДР.

На кадрах чітко видно, що за кермом перебував чоловік. Жінка ж сиділа на пасажирському сидінні поруч.

Трохи згодом правоохоронці показали відео з нагрудних камер патрульних, які вступили в конфлікт із пасажирами "Ягуара" в Дніпрі.