Стрілянина в Дніпрі: що відомо про патрульного, який застрелив чоловіка

Патрульний починав службу в поліції на посаді дільничного інспектора. Далі він перейшов працювати інспектором патрульної поліції — правоохоронцю лише 21 рік.

Патрульний поліцейський, який застосував табельну зброю і вистрілив у чоловіка, який напав на нього та його напарницю, служить в поліції 4 роки і до цього не мав конфліктів з громадянами. Про це повідомляє видання "Українські новини".

Що відомо про патрульного, який вистрелив в чоловіка

Правоохоронець перебуває на службі від 2019 року. Про це виданню повідомили джерела у поліції.

"Він 2002 року народження, тобто йому 21 рік", — повідомив співрозмовник.

Зазначається, що патрульний починав службу в поліції на посаді дільничного інспектора. Далі він перейшов працювати інспектором патрульної поліції.

Напарниці патрульного, яку побив водій Джумбері Сілогава, 26 років. Вона служить в поліції від 2020 року.

Обидва поліцейських до того ніколи не потрапляли в конфліктні ситуації.

На суді інтереси патрульного представлятиме відома адвокатка з Дніпра Юлія Сегеда.

"Він затриманий, і буде суд, на якому буде обиратися запобіжний захід. Моє переконання і думка, що немає жодної підстави тримати його під вартою. Дякую за слова підтримки на адресу мого підзахисного", — сказала Юлія Сегеда.

Що відомо про жінку

Її звати Тетяна Патинка. Їй 22 роки і вона має прописку в Дніпропетровській області. Вона їхала в авто разом з Джумбері Сілогавою. Разом з ними в машині перебували двоє дітей.

Правоохоронці готують їй підозру за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу. (ст. 348 ККУ). Їй може загрожувати до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.

Що відомо про загиблого чоловіка

Джумбері Сілогава теж прописаний у Дніпропетровській області. Він мав бізнес у сфері ритуальних послуг. За плечима 38-річного чоловіка низка порушень ПДР.

За період з 2018 по 2022 роки складено 12 протоколів через різні порушення ним ПДР. Він перевищував швидкість, керував без посвідчення і їздив під заборонені знаки.

Що відомо про стрілянину в Дніпрі

У Дніпрі 29 серпня близько 17:45 патрульні помітили автомобіль Jaguar, водій якого порушив правила дорожнього руху, а на вимогу правоохоронців зупинитися не відреагував.

Патрульні почали переслідувати авто, а зупинити водія вдалося лише за адресою проспект Мазепи, 32.

Під час розмови жінка та чоловік в авто відмовлялися виконувати вимоги правоохоронців і навіть мали намір поїхати. Далі водій почав ображати та погрожувати поліцейській, а потім поліз з кулаками на патрульного і вдарив його напарницю. Після цього 21-річний патрульний відкрив вогонь по порушнику. Чоловік загинув на місці.