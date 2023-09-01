"Мрія" для дітей, педагогів і батьків: Зеленський презентував освітній додаток

За словами президента, новий застосунок буде корисним усім: учням, батькам і педагогам. Ним можуть скористатися діти, які навчаються онлайн, офлайн, в Україні та за кордоном. Його головне завдання — допомогти дитині обрати напрямок для розвитку в майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський на 1 вересня презентував новий державний освітній додаток "Мрія". Відповідне відео він опублікував у Telegram.

За словами Зеленського, новий додаток допоможе мільйонам українців так само ефективно, як "Дія".

"Українські учні та учениці, батьки, вчителі — кожен зможе скористатися функціями "Мрії". Сьогодні зробив першу презентацію проєкту. І саме тим, хто буде ним користуватися. Українські школи і наші хлопці, які навчаються зараз за кордоном. Наші вчителі", — повідомив президент.

Глава держави вважає, що завдяки цьому додатку в українців буде "більше можливостей, більше захисту, більше нормального освіченого життя".

"Мрія" буде корисна всім учням: які навчаються онлайн, офлайн, в Україні та за кордоном. Її завдання допомогти дитині обрати напрямок для розвитку в майбутньому.

"Додаток рекомендуватиме те, що необхідно конкретній дитині, ґрунтуючись на її освітньому шляху, її талантах, на тому, що можна окреслити як мрію вже зараз. Неважливо, який вік. Неважливо, яка географія. Головне, щоб дитині вдавалося", — розповів Володимир Зеленський.

Пілотний проєкт планують впровадити в школи до грудня, а потім розширити на дитячі садки, вчителів, батьків.

Які можливості програми "Мрія"

У додатку буде:

вбудована бібліотека навчальних матеріалів, при тому рекомендуватимуться матеріали індивідуально для кожного;

розділ "Портфоліо", де вказані різні досягнення учня;

можливість відстежувати успіхи і розвиток дитини, на підставі якихось алгоритмів, а не оцінок;

розклад різних занять;

посвідчення дитини — "Мрія ID";

можливість для батьків переконатися, що дитина в укритті, якщо оголошено тривогу;

чат між вчителями та батьками;

освітні матеріали та курси для вчителів.

Функціонал застосунку "Мрія" дозволив максимально прибрати заповнення паперів вчителями.

"Дуже важливо, що "Мрія" нарешті зробить життя вчителів легшим. Прибираємо максимум папірців. Всілякі форми, які зараз потрібно заповнювати. Максимум уваги вчителя — тому, щоб навчати, а не витрачати час", — зазначив президент.

Нагадаємо, 1 вересня у Львові дітей почали вчити керувати дронами. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що навички польоту і збирання дронів — це один з елементів програми предмета "Захист України". У новому навчальному році діти вивчатимуть його у школах.

Раніше, 31 серпня повідомлялося, яким буде формат навчання з 1 вересня в областях України. Більша частина шкіл в Україні повертатиметься до очного формату навчання, але залежно від ситуації з безпекою, в областях запустять три формати шкільного навчання.