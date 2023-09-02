Федів замість Ткаченка: депутат Железняк назвав кандидата на посаду міністра культури

Зі слів голови Комітету з питань культури Михайла Княжицького, Федів може бути "чудовим міністром". Тим часом депутат Ярослав Железняк два роки тому поскаржився НАБУ на її діяльність у сфері культурного менеджменту.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що новим міністром культури може стати ексдиректорка Українського культурного фонду Юлія Федів. Федів замінить ексміністра Олександра Ткаченка, який написав заяву на звільнення наприкінці липня 2023 року. Деякі деталі ситуації Железняк описав в Telegram-каналі.

У дописі вказано, що саме Федів є кандидаткою на вакансію міністра культури. При цьому Железняк, пишучи це ім'я, не додавав, що це "можливий кандидат" чи "одна з пропозицій". Натомість чітко зазначив, що голосування щодо призначення відбудуться вже на наступному тижні, тобто з 3 по 8 вересня 2023 року.

Зазначимо, щодо Юлії Федів висловився голова Комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький. Зокрема, в Facebook він вказав, що вона, а також кандидат на посаду міністр оборони Рустем Умєров, були б "чудовими міністрами в умовах демократії". З його слів, Федів буде непросто розв'язувати питання інформаційної політики, оскільки в Україні, на його думку, "маємо авторитаризм, знищення парламентаризму".

Федів поки що не коментувала можливе призначення. На її сторінці Facebook крайній допис опублікований 1 вересня і стосується діяльності ЮНЕСКО.

Юлія Федів: деталі біографії

Юлія Федів — 36-річна українська культурна діячка, яка займається культурним менеджментом. Зокрема, саме вона з 2018 по 2021 рік була виконавчим директором Українського культурного фонду (УКФ). Після звільнення очолювала Національне бюро програми ЄС "Креативна Європа", інформаційну агенцію "Громадське". Зараз працює на умовах повного робочого дня як національний спеціаліст у ЮНЕСКО.

Зазначимо, головне завдання УКФ, в якому головувала Федів — розподіл державних коштів на створення та промоцію культурних проєктів. Весною 2021 року директор мережі кінотеатрів "Стереоплаза" звинуватив Федів у нецільовому витрачанні державних грошей. До обвинувачень додався нардеп Железняк: він подав звернення до НАБУ, якому запропонував розібратись у її роботі. Тим часом діячі культури виступили на підтримку посадовиці. Пояснювали, що причина "тиску" — не тільки неотримання певними особами грантів, а й майбутні вибори в УКФ, перед якими її хочуть скомпрометувати.

Між тим посада міністра культури вакантна вже другий місяць. Попередній міністр — Олександр Ткаченко — подав у відставку. У заяві написав, що іде через "непорозуміння під час війни". Водночас на сайті електронних петицій 25 тис. голосів набрали звернення громадян, які по-своєму оцінили його роботу. Громадяни пропонували Кабміну звільнити Ткаченка через шкоду, яку він завдає українській культурі.

Нагадуємо, 24 серпня в українських кінотеатрах почався показ блокбастера "Довбуш". На створення фільму витратили 120 млн грн, з них половину надала держава. Робота над стрічкою почалась у 2018 році, режисер — Олесь Санін. Тим часом "Суспільне" повідомило, що Україна візьме участь у конкурсі "Євробачення 2024". Організатори обіцяють, що одного з кандидатів на поїздку у Швецію оберуть виключно громадяни без участі журі.