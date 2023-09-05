У Кривому Розі школяра ледь не вбив домофон: що сталося

Хлопчик натиснув на домофон та отримав удар струмом і його притягнуло електричне поле. Дитина змогла вирвати руку.

У Кривому Розі учня 8 класу вдарило струмом від домофону у його будинку. Про це повідомляє "Інформатор".

Підліток повертався додому і намагався зайти в під'їзд, скориставшись домофоном. Коли він до нього доторкнувся, його сильно вдарило струмом і притягнуло електричне поле. Удар, за словами постраждалого, тривав більше хвилини. Зрештою дитина змогла відірвати руку від домофону.

Мати підлітка відвезла його до лікарні. Хлопчика шпиталізували. Зараз життю школяра нічого не загрожує.

У пресслужбі поліції Кривого Рогу, інформацію про нещасний випадок підтверджують.

Нагадаємо, що на Київщині підлітки залізли на дах поїзда, їх ударило струмом. Один хлопець загинув на місці, а другий отримав опіки обличчя першого ступеня та гострий шок.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі підлітки фотографували Наддніпрянську ТЕС за 1 годину до початку масованого ракетного удару ЗС РФ. У телефоні одного із затриманих були російські номери.