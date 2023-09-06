В Україні конфіскували продукцію заводу російського мільярдера, — ДБР

За даними слідчих ДБР, вироби перебували на складах української митниці ще до початку повномасштабної війни. Їх замовила одна з українських фірм.

Суд в Україні конфіскував металопродукцію компанії "Кіберсталь", яка належить російському мільярдеру Андрію Комарову, повідомила 6 вересня пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

За інформацією правоохоронців, металопродукцію вартістю майже 3 млн гривень, яка зберігалася на складах української митниці ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"Замовником товару стало одне з українських підприємств. А виробник – російське підприємство російського мільярдера Андрія Комарова", — йдеться у повідомленні ДБР.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 19 жовтня 2022 року до нього застосовані санкції строком на 10 років, у тому числі обмеження торговельних операцій.

За даними соілства, у травні 2023 українські підприємці, використовуючи численні фірми-прокладки, спробували розмитнити російський товар. Але їх задум не вдався завдяки своєчасному реагуванню співробітників бюро розслідувань.

Наразі в межах досудового розслідування проводиться комплекс необхідних заходів з метою притягнення до відповідальності осіб, які намагалися робити бізнес з російським мільярдером.

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що ДБР повідомило про підозру правоохоронцю, який продавав інформацію про померлих людей. За інформацією слідчих ДБР, правоохоронець з Миколаєва продавав конфіденційну інформацію про померлих людей фірмі, що займається наданням ритуальних послуг. За свою "роботу" він отримував відсотки.

Раніше, 31 серпня слідчі ДБР вивчатимуть версію диверсії або ураження у Краматорському районі Донецької області гелікоптерів Мі-8 ворогом. Профільні фахівці проведуть діагностику бортових самописців.