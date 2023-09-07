"Російська Федерація" з великої літери: нардеп захейтив Лісового через наказ (фото, відео)

Нардеп Бужанський звинуватив голову МОН у тому, що той не читав Закон України "Про освіту" та не знає, якою мовою можна викладати у школах, а якою ні.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий видав наказ щодо написання словосполучення "Російська Федерація" з великої літери. Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що 21 серпня міністр освіти Оксен Лісовий видав наказ №1060 від 31.08.2023.

"21 серпня міністр освіти Лісової раптом відчув неймовірну симпатію до Росії, і спеціальним Указом наказав писати слова Російська Федерація з великої літери" — сказав Максим Бужанський.

Також народний депутат запитав, чи такими діями Оксен Лісовий публічно "принижує російськомовних українців, щоб не так впадали у вічі укази".

Наказ міністра освіти і науки України Оксена Лісового

Реакція міністра освіти і науки Оксена Лісового

На момент виходу публікації міністр ніяких не відреагував на слова нардепа Максима Бужинського.

Але нещодавно під час розмови з Оленою Кравець міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що викладання в школах російською мовою суперечить законодавству. Він порекомендував не бути лояльним до такого та звертатися до управління освіти, міського чи обласного департаменту освіти або мовного омбудсмена.

"У нас немає перспективи в якихось пострадянських реінкарнаціях чи якійсь союзній державі, де домінує російська мова. Ми зараз воюємо за систему цінностей, яка кардинально відрізняється від системи цінностей Російської імперії. Нам точно не по дорозі з "русскім міром". Для чого ми тоді готуємо дітей використанню російської мови?"

Нардеп Бужанський вважає, що таким чином Лісовий підіграє російській пропаганді, вирішив зірвати переговори України щодо членства в ЄС, або просто є "дурнем".

"Я думаю все разом, а третій пункт двічі. Спеціально для незнайки, якого ми навіщось призначили міністром освіти, наводжу нижче текст закону про освіту, який цей балбес, мабуть, не прочитав, навіть коли став міністром", — сказав нардеп.

Він навів 7 статтю Закону України "Про освіту", яка передбачає, що "особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою".

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Оксен Лісовий: що про нього відомо

Він народився у 1972 році в родині українських дисидентів Василя і Віри Лісових. Василь Лісовий виступив з відкритим листом на захист заарештованих шістдесятників та провів у таборах та засланні 11 років.

Оксен Лісовий закінчив Київський державний інститут культури, а у 2010 році став директором Національного центру "Мала академія наук України". У 2020 році разом із президентом МАН Станіславом Довгим ініціював заснування першого Музею науки в України на ВДНГ.

Лісовий воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий Оксен Лісовий

Нагадаємо, 21 березня очолив Міністерство освіти і науки України. За кандидатуру Оксена Лісового як нового голову МОН проголосувало 313 парламентаріїв.