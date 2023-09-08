Писати "Росія" з маленької літери чи великої: до дискусії долучилася віцепрем'єрка

За словами віцепрем'єр-міністрині Ірини Верещук, Нацкомісії варто "не гаяти час", а затвердити те саме написання, яке використовують багато громадян України, тобто з малою літерою.

У п'ятницю, 8 вересня, віцепрем'єр-міністриня України Ірина Верещук закликала офіційно запропонувати зміни в написанні назви держави-агресора та її керівників. Пост опубліковано в Telegram-каналі.

Верещук вказала на те, що назву країни-агресора громадяни України давно пишуть з малої літери, і вона вважає, що це потрібно формалізувати.

"Але, є в нас така установа, як Національна комісія зі стандартів державної мови, — йдеться в публікації. — Саме вона мала достатньо часу на те, щоб давно зробити свою пряму роботу: офіційно запропонувати відповідні зміни до написання назви держави-ворога та її ватажків".

За словами Верещук, Нацкомісії варто "не гаяти час" і затвердити те саме написання, яке використовують громадяни, тобто з малою літерою.

Дискусія про написання слова "РФ"

Дискусія щодо норми написання РФ розгорілася після того, як очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розпорядився виправити в одному із законодавчих актів словосполучення "російська федерація" на "Російська Федерація".

Він пояснив, що наполягає на слововживанні "РФ" із прописної через вимоги нормопроєктування.

7 вересня нардеп Максим Бужанський повідомив, що Оксен Лісовий видав указ (№1060 від 31.08.2023) про те, що назву "РФ" мають писати великими літерами.

Своєю чергою, мовознавець і доцент Київського університету ім. Бориса Грінченка Олександр Авраменко висловився про те, що писати назву країни "росія" з маленької літери припустимо, якщо її вживають у зневажливому контексті.

Нагадаємо, що в Кремлі відреагували на перейменування Калінінграда. Представників РФ обурило вживання польської назви Крулевець замість Калінінграда. Повернення історичної назви визнали "проявом русофобії".

Також повідомлялося, що Українська православна церква (МП) не має наміру змінювати назву, хоча в постанові Конституційного суду вказується зворотне.