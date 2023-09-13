Жіночі купе у потягах: в "Укрзалізниці" розповіли, чи користуються вони попитом

З моменту старту програми жіночими купе скористалися близько 8 тисяч пасажирок. Найбільшим попитом вони користуються у поїздах за напрямком № 41/42 Дніпро — Трускавець.

В Україні триває пілотна програма бронювання місць у жіночих купе на рейси далекого сполучення. Вона користується попитом серед пасажирок. Про це розповіли в "Укрзалізниці", пише "УНІАН".

З початку проєкту послугою вже скористалося близько 8 тисяч пасажирок.

За словами представників "Укрзалізниці", ця послуга користується попитом, адже наразі понад 90% квитків розпродані на 20 днів наперед.

Найбільшим попитом жіночі купе користуються у поїздах за напрямком № 41/42 Дніпро — Трускавець. Також жіночі купе доступні на рейсах № 81 Київ — Ужгород, № 15 Харків — Ясіня, № 75 Київ — Кривий Ріг.

В "Укрзалізниці" зауважили, що продаж квитків у жіночі купе здійснюється через мобільний застосунок, а коли програмне забезпечення доопрацюють проєкт поширять на інших маршрутах.

"Компанія продовжує роботу над програмним комплексом, щоб вже на етапі авторизації в застосунку мати можливість визначати стать пасажира та давати йому змогу бронювати відповідні місця", — сказали в компанії перевізника.

Також в УЗ нагадали, що компанія повернула на рейси патрулювання воєнізованої охорони.

Нагадаємо, що раніше в новинах компаній "Укрнет" повідомляли, що "Укрзалізниця" забезпечила можливість жінкам їздити потягом у жіночих купе. Однак проїзд у таких вагонах заборонено жінкам із дітьми віком від 6 років.

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що "Укрзалізниця" 23 червня запустила перші проєкти європейської програми Connecting Europe Facility, у межах якої Україна за гроші ЄС розвиватиме залізничну інфраструктуру в пунктах пропуску на кордоні.