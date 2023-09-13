Середина тижня буде дощовою і прохолодною: синоптики озвучили прогноз погоди (карта)

Вересень балував нас сухою і теплою погодою. Але в середині цього тижня ситуація ненадовго зміниться, стверджують синоптики.

На Україну із заходу насувається холодний атмосферний фронт. Він принесе із собою дощі та грози, але вже в суботу погода проясниться і знову потеплішає. Фокус розповів, чого очікувати до кінця тижня.

Укргідрометцентр прогнозує, що вдень 14 вересня на Правобережжі пройдуть короткочасні дощі та грози. Вночі температура в західних областях опуститься до 6-12 градусів. 15 вересня опади очікуються практично на всій території країни. Денна температура при цьому збереже літні значення. У центральних областях і на півдні стовпчики термометрів піднімуться до 29-31 градуса.

Попри дощі цього тижня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз Укргідрометцентру підтверджує і синоптик Наталка Діденко в соціальній мережі Facebook.

"14-15 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який протягне дощі від заходу до сходу України. Оскільки фронт холодний, то й протягом 14-15 вересня очікується похолодання. Найбільше його відчують жителі західних областей, де зараз справжнє літо", — йдеться в повідомленні.

У Києві дощі почнуться в четвер увечері, але вже в середині дня п'ятниці погода проясниться. А ось підвищення температури киянам варто чекати тільки в суботу.

14 вересня. У четвер дощі та грози пройдуть на більшій частині території України. Денна температура в західних областях опуститься до +20...+24°. На півночі, у центрі та на півдні буде трохи тепліше — +25...+28°. У східних областях буде хмарно і прохолодно — +19...+25°.

Якою буде погода в Україні 14 вересня Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

У п'ятницю, 15 вересня, атмосферний фронт зміститься на схід, температура впаде до +18° вдень і +11° вночі. На решті території країни буде хмарно і по-осінньому прохолодно. Температура вдень очікується +19... +22° на Півночі та Заході і +21... +26° на Півдні та в центральних областях.

Якою буде погода в Україні 15 вересня Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

У суботу, 16 вересня по всій Україні потеплішає. Очікується мінлива хмарність без опадів. Середня температура вночі +10...+12°, вдень +21...+23°. У північних областях уночі може похолодати до +7...+9°.

Якою буде погода в Україні 16 вересня Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

17 вересня суттєво нічого не зміниться, крім західних областей. Туди знову прийдуть опади та грози.

Якою буде погода в Україні 17 вересня Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

Раніше Фокус повідомляв, що контрнаступ ЗСУ не зупиниться навіть під час дощів.

Нагадаємо, американські пілоти з ескадрильї метеорологічної розвідки ВПС США зняли жахливі кадри всередині урагану.