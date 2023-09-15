Підвищення зарплат і зміцнення оборони: Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2024 рік

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, серед пріоритетів бюджету виокремлено такі напрямки — оборона і безпека, соціальна сфера, медицина та освіта, підтримка ветеранів, відновлення економіки.

Кабінет міністрів затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік. У ньому передбачено власні доходи загального фонду бюджету на суму 1,560 мільярда гривень, а також видатки загального фонду на суму 3,108 мільярда гривень. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Ключовий акцент цього проєкту — оборона і безпека нашої країни. Спрямовуємо більше половини всіх ресурсів бюджету — 1 трильйон 685 млрд грн. Ця сума на 113 млрд грн більше, ніж цього року", — написав він.

Прем'єр-міністр наголосив, що, подібно до поточного року, кожен податковий внесок від громадян і підприємств буде спрямований на фінансування наших сил безпеки та оборони.

Згідно з його висловлюванням, другим пріоритетом є соціальна сфера. Бюджетні видатки в цій царині становитимуть 469 мільярдів гривень, що на 25 мільярдів гривень більше, ніж у поточному році.

Третім важливим пріоритетом є сектор медицини та освіти. На освіту планується виділити 179 мільярдів гривень, що на 23 мільярди гривень більше, ніж у поточному році. Тоді як на медицину буде спрямовано 202 мільярди гривень, що перевищує видатки на медицину у 2023 році на 24 мільярди гривень, як пояснив прем'єр-міністр.

Четвертим пріоритетом є підтримка ветеранів. Видатки за цією програмою збільшаться вдвічі: з 6,8 мільярда гривень у 2023 році до 14,3 мільярда гривень наступного року.

П'ятий пріоритет — це відновлення нашої економіки.

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету за загальним фондом пропонується на рівні 1,53 трлн.

Прожитковий мінімум із 1 січня 2024 року збільшиться з 2589 грн до 2920 грн, а мінімальна зарплата — до 7100 грн із 6700 грн. З 1 квітня 2024 року вона підвищиться ще раз до 8000 грн.

"Жодного підвищення податків не передбачається. Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів єРобота, підтримку українських стартапів. Також запускаємо нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проєктів, для підтримки українського виробника", — написав прем'єр.

Водночас, як писав Фокус, очікується, що протягом найближчих трьох років валовий внутрішній продукт (ВВП) зросте на 5-7,5%. Незважаючи на інфляцію в Україні, за прогнозами, виплати громадянам збільшуватимуться, і вже 2026 року середня зарплата становитиме майже 30 тисяч гривень.