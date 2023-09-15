Декомунізація у дії: у центрі Києва з обеліска демонтували радянську символіку

На бічних сторонах обеліска прибрали зірки та анотаційну дошку російською мовою. А також змінили напис "1941" на "1939" – рік, коли почалася Друга світова війна.

У Києві демонтували радянську символіку та прибрали анотаційну дошку російською мовою з обеліска "Місто-герой Київ" на колишній Площі перемоги (нині Галицька площа). Про це повідомляють у пресслужбі Київської міської ради із посиланням на заступницю голови КМДА Ганну Старостенко.

"Декомунізація в дії: працівники Департаменту територіального контролю завершують роботи з демонтажу елементів з обеліска на Галицькій площі. Далі буде!" – зазначила Ганна Старостенко.

Як додають у Департаменті, під час виконання робіт прибрали зірки на бічних сторонах обеліска та анотаційну дошку російською мовою. А також змінили напис "1941" на "1939" – рік, коли почалася Друга світова війна.

Нагадаємо, що 24 березня Одеська міська рада дозволила знести погруддя російському письменнику та поету Максиму Горькому, одному із символів радянської літератури. Погруддя Горькому перенесуть в інше місце, як це було з пам'ятниками імператриці Катерині II та полководцю Олександру Суворову. Ці пам'ятники зберігаються в Одеському художньому музеї.

Демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ одеські комунальники завершили ще у грудні минулого року. Замість фігури імператриці на постаменті встановили прапор України.

В Одеській ОВА влітку 2022 року нагадували меру Одеси Геннадію Труханову про необхідність завершити процес декомунізації в місті. Чиновники закликали градоначальника перейменувати вулиці та прибрати пам'ятники Леніну.

Також 13 березня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що потрібно позбавлятися практики відкриття пам'ятників і бюстів діячам часів СРСР, оскільки багато з них були залучені до масових репресій.