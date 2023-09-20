Довелося реанімувати: у Дніпрі жінка ледь не померла під час бьюті-процедури

Під час кератинового випрямлення волосся 32-річна жінка почала хрипіти і знепритомніла.

У Дніпрі жінка знепритомніла і перестала дихати після процедури кератинового випрямлення волосся. Її довелося реанімувати. Про це у Фейсбук повідомив медик Дніпропетровської обласної станції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Влад Боднюк.

За його словами, до швидкої надійшло повідомлення, що 32-річна жінка знепритомніла під час проведення вдома процедури кератинування.

Медики, які прибули на виклик, виявили у жінки бліді шкірні покрови, поверхневе дихання та сухі свистячі грудні хрипи. Пульс був практично відсутній, а тиск критично низький.

"Після надання екстренної медичної допомоги (введення адреналіну, інфузійної та кисневої підтримки) з діагнозом "анафілактичний шок" пацієнтку доправили до профільного медичного закладу Дніпра в стабільно-тяжкому стані", — проінформував Влад Бронюк.

Медик розповів, що під час процедури кератинування виділяється формальдегід — газ, який має неприємний, різкий запах та може викликати алергію.

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