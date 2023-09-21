У Києві з вікна лікарні випав 4-річний хлопчик: подробиці

Маленький пацієнт перебував на лікуванні в інфекційно-діагностичному відділенні на 4 поверсі лікарні. В якийсь момент він залишився в палаті без нагляду.

У Києві в одній з міських лікарень сталася трагічна подія. З вікна медзакладу випав 4-річний пацієнт. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Інцидент стався 19 вересня близько 18:30. Правоохоронці отримали повідомлення, що дитина отримала тяжкі травми внаслідок падіння з висоти.

Слідство встановило, що 4-річний хлопчик перебував на лікуванні у інфекційно-діагностичному відділенні на 4 поверсі лікарні. На деякий час він залишився без нагляду батька, сперся на москитну сітку і випав з вікна.

Дитину знайшли на парапеті другого поверху. Внаслідок падіння хлопчик отримав численні травми.

За фактом травмування дитини розпочате розслідування.

"Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 137 КК України — неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей", — зазначили в прокуратурі.

Наразі в рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини події.

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