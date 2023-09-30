Упало відразу кілька прольотів: у Києві обвалився Дегтярівський міст (фото, відео)

Київавтодор ще влітку повідомляв, що в рамках реконструкції споруду мають повністю замінити. Вартість проєкту склала 934 млн гривень.

У Києві 30 вересня на Шулявці обвалився Дегтярівський міст. Так, обвалилося кілька прольотів під час ремонтних робіт. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Дегтярівський шляхопровід наразі перебуває на ремонті. Сьогодні під час будівельних робіт попередньо сталося обвалення конструкцій", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі інформації про постраждалих немає.

"На місці працює Шевченківське РУ поліції", — зазначили в КМВА.

Також у мережі місцеві жителі опублікували фото і відео з місця події.

Момент падіння мосту також показали на відео.

Зазначимо, що Київавтодор ще влітку повідомляв, що в рамках реконструкції споруду мають повністю замінити. Планувалося, що опори, прогони і фундаменти шляхопроводу повністю розберуть. Ширина буде збільшена з 28 до 40 м, на ньому з'являться велодоріжки. Також зросте і довжина мосту — з 33 до 36 метрів.

На порталі"Прозорро" зазначено, що вартість реконструкції розв'язки та будівництва нового моста 934 млн грн.

Роботи мали тривати до 30 листопада.

Реконструкція Дегтярівського мосту Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 30 вересня в селі під Івано-Франківськом прорвало нафтопровід. У ДСНС повідомили, що стався прорив нафтопроводу. Унаслідок цього постраждали три людини. Припускають, що серед них дитина.