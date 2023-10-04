Реакція була феєричною: учасник мітингу в Києві сходив до ТЦК після вручення повістки

Роман Абрашин каже, що продовжить свою участь у протестному русі, незважаючи на спроби, на його думку, "залякати окопами".

Учасник громадського руху "Гроші на ЗСУ" Роман Абрашин після подій на мітингах і вручення повістки завітав 4 жовтня до ТЦК Шевченківського району Києва і повідомив про це на власній сторінці у Facebook.

За його словами, реакція на прізвище "Абрашин" була феєричною — начебто всі чекали саме на нього. Як сказав сам Абрашин, один із працівників ТЦК навіть поділився з ним думкою, що хтось "згори" наглядає за ситуацією.

Мобілізації Абрашин не підлягає, оскільки йому 23 роки, а ось на військовий облік він не став, за що і заплатив штраф у розмірі 1700 гривень

"Так, я не стою на обліку, так, я порушую, але я не ідеальний, податкові декларації я теж іноді здаю не вчасно, за що також плачу штрафи", — зізнався він.

Що відбувалося

Співзасновника благодійного фонду "Обійми" Романа Абрашина під час мітингу під будівлею Київради 16 вересня правоохоронці затримали за порушення правил благоустрою та дрібне хуліганство — Роман облив фарбою вивіску і стенди Київради.

Правоохоронці склали на нього два адміністративні протоколи і виписали 1360 гривень штрафу за першим протоколом, а за другим — ще не відбулося судового засідання. Проте Абрашин вийшов протестувати і на наступний мітинг, 23 вересня.

Пізніше до учасника акції "Гроші для ЗСУ" завітали правоохоронці і вручили йому повістку. Він розцінив це як переслідування громадських активістів або вендету з боку мера Києва Віталія Кличка.

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