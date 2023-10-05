Понад 1,8 мільйона гривень: у Полтаві у воєнкома знайшли "необґрунтовані активи", — НАЗК

У травні цього року заступник голови Полтавського обласного ТЦК придбав автомобіль TOYOTA RAV4, а його мати стала власницею квартири площею 97,7 квадратних метрів. При цьому офіційні доходи сім'ї не дозволили б зробити такі покупки.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило в заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) ознаки незаконного збагачення. Про це йдеться на офіційній сторінці НАЗК.

Повідомляється, що у військкома виявили "необґрунтовані активи", зокрема куплений у травні цього року автомобіль TOYOTA RAV4, вартість якого становить майже 1,5 мільйона гривень.

Крім того, мати співробітника ТЦК того ж місяця стала власницею квартири в Полтаві майже за 2 мільйони гривень площею 97,7 квадратних метрів. Як зазначають у НАЗК, ані жінка, ані її чоловік, не отримують доходів, які дозволили б їм обзавестися такою нерухомістю.

Зважаючи на це, в агентстві дійшли висновку, що згадана квартира була куплена на гроші заступника голови військкомату. Різниця між вартістю придбаних активів і офіційними доходами сім'ї перевищує 1,8 мільйона гривень. Ім'я воєнкома не розголошується.

Матеріали, зібрані в рамках моніторингу способу життя заступника голови ТЦК, передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для розв'язання питання про звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим.

Нагадаємо, 2 жовтня Служба безпеки України затримала мера міста Суми від партії "Батьківщина" Олександра Лисенка та директора Департаменту інфраструктури Сумської області за одержання хабаря 1,4 млн гривень.

Ми також повідомляли 2 жовтня, що ВАКС уперше ухвалив рішення про винагороду особі, яка викрила корупційний злочин. Викривачу виплатять 13 мільйонів 299 тисяч 950 гривень.