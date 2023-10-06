Нагорода від Стефанчука: маг і жрець Веліар отримав орден "Гордість і слава України" (фото)

За словами Веліара, він отримав нагороду за допомогу ЗСУ, а всі, хто принижує магів і відьом України, принижує їхню роль у боротьбі з російською агресією. Він стверджує, що саме завдяки українським ворожкам у Рамзана Кадирова почалися проблеми зі здоров'ям.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив таролога, демонолога і жерця Веліара (справжнє ім'я — Богдан Орищенко) відзнакою "Гордість і слава України". Це рішення викликало неоднозначну реакцію в суспільстві. Відповідні фото Орищенко опублікував на своїй Facebook-сторінці.

До цього Веліар нібито проводив "відспівування" Російської православної церкви біля стін Києво-Печерської лаври. Це викликало обурення серед вірян, які вважають, що такі дії є образливими.

Реакція мережі

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва опублікувала пост на цю тему, під яким користувачі не приховували свого обурення рішенням Стефанчука. Вони вважають, що нагороду було вручено за негідні заслуги.

"Крім усього зашкварного зашквару всієї ситуації це ще страшно тим, що легітимізує на владному рівні всю цю нісенітницю (маги, мольфари, тарологи, нумерологи) замість того, щоб розвивати в людей критичне мислення", — написала одна з користувачок мережі.

Інша користувачка в коментарях зауважила: "Це якесь суцільне задзеркалля! Не Герої ЗСУ Гордість і Слава України, а ось це непорозуміння!

Реакція Орищенка та його прихильників

Сам Орищенко жодним чином не реагував на хейт у мережі, проте він зробив публікацію, присвячену всім, хто "принижує магів і відьом України".

"Хочу висунути зневагу і ганьбу на адресу всіх тих, хто принижує магів і відьом України, занижуючи нашу роль у боротьбі з російською навалою, нехтуючи нашим подвигом з перших днів війни, коли ми не сиділи на диванах, а пішли й захищали країну інформаційно, публічно, допомагаючи людям, воїнам ЗСУ, волонтерством, а головне — ритуалами на смерть росіян, "кадирівців" (подивіться зараз на Кадирова), на перемогу України. Ганьба, сором і лють!" — написав Орищенко.

Також він зробив репост публікації своєї прихильниці Катерини Славської, яка заявила, що Орищенко спонсорував її благодійний фонд.

"Саме він спонсорував проєкт зробивши вагомий особистий внесок у розмірі 60 000 гривень, завдяки якому учасники благодійного проєкту отримали подарунки за участь, а саме за те, що, беручи участь у проєкті, робили вагомі особисті внески для тих, хто цього потребує. На той час я працювала абсолютно безплатно: брала в учасників інтерв'ю, монтувала відео, оформлювала дипломи... Усе це робила заради того, щоб зібрати сильних і незламних людей для мотивації та підтримки українського духу. Не спала кілька ночей заради того, щоб допомогти нужденним... Повний звіт за проєктом буде вже 10.10.23. Там усе прозоро і відкрито!" — написала Славська.

Пізніше Орищенко в коментарях на своїй Instagram-сторінці відповів, що його нагородили за підтримку ЗСУ.

Зазначимо, що це не перший випадок нагородження людей, які викликають неоднозначну реакцію в суспільстві. Раніше глава ГУР Кирило Буданов нагородив колишню ескортницю і модель Оксану Волощук, яку знають під псевдонімом "Ксюша Манекен". Їй вручили нагороду "За сприяння військовій розвідці України другого ступеня". Це рішення також викликало критику з боку громадськості.

Доречі, у Головному управлінні розвідки Міноборони України пояснили, чому Волощук дали нагороду. У відомстві наголосили, що для досягнення своїх цілей розвідка залучає публічних людей із різних сфер.