На Львівщині у будинку знайшли мертвими п'ятьох людей (фото)

Загинули троє жінок віком 29, 53 і 75 років та двоє чоловіків віком 33 і 57 років. Внаслідок НП двох неповнолітніх дітей госпіталізували.

П’ятеро осіб без ознак життя були знайдені у будинку на території Львівського району. У пресслужбі поліції області у Facebook повідомили подробиці.

Повідомлення стосовно виявлення тіл кількох людей без ознак життя правоохоронці отримали 7 жовтня близько 20.00. Подія відбулася в одному з сіл.

Слідчо-оперативна група та криміналісти виїхали на місце події. Виявили тіла п’ятьох місцевих мешканців – жінок віком 29, 53 і 75 років та чоловіків віком 33 і 57 років.

Внаслідок події також двоє дітей опинилися у лікарні. Це хлопчики віком сім і дев’ять років.

Фото: Національна поліція

Правоохоронці назвали попередню причину загибелі людей. За їхньою версією, люди загинули внаслідок отруєння чадним газом.

Відкрито кримінальне провадження. Як вважають слідчі, люди не дотримувалися вимоги пожежної або техногенної безпеки. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року на Київщині дві родини отруїлися чадним газом через генератор. Як пояснив керівник Нацполіції області Андрій Нєбитов, у селі Бобриця чоловік загинув, а дружину встигли госпіталізувати. Ще один трагічний інцидент відбувся у Гостомелі.

У січні 2022 року на Одещині в дачному будинку поліція знайшла тіла п'ятьох осіб — трьох малолітніх дітей і двох дорослих. Поліцію викликав друг сім'ї, коли не зміг отримати відповіді на телефонні дзвінки. Правоохоронці з'ясували, що родина увімкнула генератор в ніч першого січня, коли в будинку не стало електрики. Потім сім'я пішла спати, але згодом вони загинули.