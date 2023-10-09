Після мільйонного хабаря: САП просить відсторонити від посади мера Сум Лисенка

Олександра Лисенка, якого затримали під час одержання неправомірної вигоди, просять відсторонити від посади міського голови Сум.

Мера міста Суми Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, можуть відсторонити від посади. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із клопотанням про відсторонення від займаної посади мера Сум.

Про розгляд указаного клопотання буде повідомлено додатково.

Відомо, що 9 жовтня прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду із клопотанням про відсторонення від займаної посади мера Сум, якого спільно з директором Департаменту інфраструктури Сумської області викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень.

"Про розгляд указаного клопотання буде повідомлено додатково", – йдеться у дописі.

У САП додали, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Мера Сум затримали на хабарі: що відомо

2 жовтня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) повідомили про те, що в Сумах затримали мера і посадовця міськради під час одержання хабаря.

За версією слідства, Лисенко і Журба вимагали хабар за те, щоб "вирішити питання" з тарифом на поводження з побутовими відходами для підприємців, інакше вони погрожували заважати їхньому бізнесу.

З листопада 2022 року до жовтня 2023 року мер і начальник департаменту отримали загалом 2,13 млн грн.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що правоохоронці прийшли з обшуками до колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова в рамках провадження про можливе пособництво Росії.