Перший сніг і друге "бабине літо": якою буде погода у жовтні в Україні

Метеорологиня Наталія Голеня розповіла, що до України знову прийде "бабине літо". Температурні максимуми вдень будуть від +18 до +23 градусів.

До кінця тижня очікується підвищення температури, оскільки до території України зайде тепла повітряна маса з заходу Європи. Про погоду в коментарі "NV" 9 жовтня розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Погода в Україні в жовтні — прогноз від метеорологині

За її словами, впродовж тижня українців очікує поступове підвищення температури. Проте на завтра-післязавтра утримається холодна погода.

"Вночі очікуємо заморозки на ґрунті. Цієї ночі та наступної. Якщо найближчої ночі переважно на ґрунті заморозки, і лише в західній частині, в повітрі — місцями, то 11-го жовтня будуть вже практично по всій території України на ґрунті й в повітрі заморозки 0…-5 градусів", – йдеться у повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, денна температура також не сягатиме високих значень — від +8 до +13…+14 градусів, якщо говорити про всю територію України.

"А далі очікуємо підвищення температури, оскільки до території України зайде тепла повітряна маса з заходу Європи, і температурні максимуми вдень вже будуть від +18 до +23 градусів. Це вже ближче до кінця тижня, і вихідні будуть у нас переважно теплі", – додає Голеня.

Опадів на цьому тижні обіцяють зовсім небагато. Якщо вони й будуть, каже синоптикиня, 11−12 жовтня, навіть 13-го, то переважно невеликі і лише місцями. Вона підкреслює, що переважатиме суха погода і тепло до кінця цього тижня.

У період 12−15 жовтня нічна температура також підвищиться, тобто припиняться заморозки, буде +3…+8, +5…+10 градусів уночі. Денна температура в межах від +18 до +23 градусів. Потім на наступному тижні, можливо, знову ж таки, відновляться північно-західні і північні процеси, температурне тло знизиться, і також пройдуть якісь невеликі помірні дощі.

Якою буде погода в столиці

За словами Наталії Голені, у Києві й області ці найближчі два дні переважно без опадів, і температура вночі 0…-5, на поверхні ґрунту заморозки.

"Це по області. А в самій столиці 11-го може й буде близько 0 і без заморозків тут, а, скажімо, +3…+5, +1…+3 градуси. Це нічна температура", – каже синоптикиня.

За її даними, денна температура буде +10…+12 градусів.

Як зазначила Голеня, з 12-го числа буде підвищення денної температури до діапазону +18…+20 градусів до кінця тижня. Можливо, 13-го вночі якийсь покрапає дощик невеликий, але температурний фон вже вищий, і нічна температура вже буде близько +8…+10 градусів вночі.

З наступного понеділка знову може бути зниження температури, та поки що там заморозків немає. Але денна температура вже не буде +18…+20, а десь близько +15 градусів.

До кінця місяця знову може бути хвиля тепла. Але до кінця жовтня синоптики не бачать різкого похолодання. Тобто температурний діапазон все одно залишиться +3…+8 вночі, а денна температура до +8…+15 градусів. Дощі періодично будуть, але небагато.

"За сьогоднішніми даними такий розрахунок. Прогноз погоди за межами 5 діб міняється кожного дня", – наголошує метеорологиня.

Коли українцям чекати на перший сніг

Перший сніг в Карпатах уже був цими вихідними, зазначає синоптикиня. За її словами, на решті території його можна очікувати, як завжди, після 20 жовтня.

"Це вже не дивина для більшої частини України, крім крайнього півдня. Найчастіше так відбувається", – наголошує Голеня.

Чи цього року так буде, – питання, каже метеорологиня, але на кінець жовтня в Україні снігопади можливі.

Нагадаємо, військовий оглядач і редактор "Воєнного Фокусу" Ігаль Левін повідомив, що погані погодні умови не зупинять контрнаступальні дії Збройних сил України, які нині йдуть досить успішно.