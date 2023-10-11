"Бомбили цигарками": в ДПСУ показали саморобний БПЛА і катапульту контрабандистів (відео)

На кордоні з Румунією виявили мініаеродром, на якому було все готове для відправки через кордон безакцизних товарів. Прикордонники виявили техніку для контрабанди, але не встигли затримати контрабандистів.

Зранку 11 жовтня прикордонники Закарпатської області виявили схованку контрабандистів на кордоні з Румунією. У схованці знайшли саморобний безпілотник, який запускали з катапульти, а також пакунок з контрабандними цигарками. Про деталі події розповіла пресслужба на сайті відомства.

У повідомленні вказано, що схованку виявили під час рейду біля села Буштино Тячівського району Закарпатської області. Зазначимо, відстань від села до кордону з Румунією — близько 6 км.

Місце виявлення саморобного БПЛА контрабандистів Фото: Google maps

Місце злочину відшукали на основі "наявної інформації", стверджує пресслужба. Контрабандистів не побачили, натомість на майданчику серед лісу виявили мініаеродром з саморобним БПЛА, катапультою, пультом керування та ноутбуком. Поруч з цими пристосуваннями лежав готовий до відправки пакунок. Все напоготові для переправляння цигарок в Румунією, але щось пішло не так.

ДПСУ назвали знахідку "контрабандним авіасполученням Україна-Румунія". Також зазначили, що встановлюють осіб, причетних до спроби переправляння безакцизних цигарок через кордон.

Робота ДПСУ: деталі

ДПСУ раніше розповідали про аналогічні спроби контрабандистів використати літальні апарати. Зокрема, у січні 2023 року виявили БПЛА літакового типу у Мукачівському районі. На місці злочину було три безпілотники, які передали бійцям Сил оборони на Херсонському напрямку. Не вказано, чи були поруч з пристроями контрабандисти та чи їх затримали.

Тим часом саме у Мукачівському прикордонному загоні служив зрадник, який перебрався до Москви — Руслан Сировий. Російські ЗМІ опублікували заяву про його злочинну діяльність на користь спецслужб РФ.

Представники ГУР Міноборони попередили, що Сирового можуть використати для провокацій. Зокрема, РФ звинуватить Україну у продажі західної зброї терористам ХАМАС.

Пресслужба ДПСУ заявила, що зрадник не володів таємною інформацією, тому не є "супершпигуном". Наразі йому висунуто підозру за дезертирство в умовах воєнного стану.

Нагадуємо, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів про наслідки незаконного перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками. З його слів, їхні дії "не забудуть" і вони відповідатимуть за свої вчинки. Тим часом експерти пояснили, які документи потрібно зібрати, щоб перетнути кордон на законних підставах.