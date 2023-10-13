В Україні з рейок зійшли вагони: "Укрзалізниця" попередила про зміну руху низки потягів

На перегоні Бердичів — Козятин компанія змінила маршрут низки пасажирських потягів. Це сталося внаслідок сходження вантажних вагонів.

Між Бердичевом та Козятином з рейок зійшло кілька вантажних вагонів. Змінили маршрут ряду пасажирських поїздів. Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Зазначають, що через Жмеринку та Підволочиськ із затримкою до 2 годин слідуватимуть наступні поїзди:

7 Київ – Чернівці,

95 Київ – Рахів,

49 Київ – Трускавець.

В Укрзалізниця додали, що за зміненим маршрутом через Коростень та Шепетівку із затримкою близько 1 години прямуватиме й потяг 23 Київ – Хелм.

Тим часом поїзд 78 Ковель – Одеса рухатиметься через Бердичів, Житомир, Фастів та Козятин з можливою затримкою до 3 годин.

Відомо, що поїзд 6 Ясіня – Запоріжжя також обиратиме маршрут через Шепетівку, Коростень та Фастів із можливою затримкою до 3 годин, не зупиняючись на станції Бердичів.

У повідомленні попереджають, що пасажирів від Бердичева на цей рейс у дніпровському напрямку довезуть до Фастова поїздом 78 з наступною пересадкою на придбані місця.

"Пасажирів цього рейсу до Бердичева готуємо до пересадки на поїзд 88 у Фастові", — наголошують в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у пресслужбі Київського метрополітену та в КМДА повідомили, що з понеділка 2 жовтня у метрополітені Києва зменшили інтервали між поїздами.

Також представники "Укрзалізниці" 15 вересня розповіли, що інтернетом від Starlink українські поїзди оснащуватимуть поступово, хоча безкоштовний інтернет-зв'язок мав з'явитися в кожному вагоні вже до кінця 2023 року. Таке підключення до мережі та LTE обіцяють запустити у 16 поїздах "Інтерсіті+".