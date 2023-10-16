Карпати замело: синоптикиня назвала дату, коли в ішних регіонах України випаде сніг (фото)

В Карпати прийшла справжня зима. На іншій території України, за прогнозами синоптиків, перший сніг випаде орієнтовно 21 жовтня.

Одну з найвищих вершин Українських Карпат гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом. Крім того, вдарив мороз. Про це повідомляє Чорногірський гірського пошуково-рятувальний пост.

Зазначають, що станом на 8 ранку 16 жовтня на горі Іван Піп хмарно, туман (видимість до 30 метрів).

Вітер західний (зі швидкістю 4 м/с.), а температура повітря сягає -6°С.

Перший сніг присипав відому гору Піп Іван Чорногірський ще 8 жовтня. Фото першого снігу опублікувала в соцсмережах туристка та блогерка Леся Чернятович.

Гору Піп Іван 16 жовтня засипало снігом Гору Піп Іван 16 жовтня засипало снігом

Погода в Україні 16 жовтня

Новий тиждень розпочався із похолодання, дощу і мокрого снігу. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. За її прогнозом, у понеділок, 16 жовтня, максимальна температура повітря ледь досягатиме +7+12 градусів, на півдні до +15 градусів. Тепліше буде на Луганщину, місцями до +20 градусів.

"Холодний атмосферний фронт принесе в понеділок дощі та рвучкий вітер у більшість наших областей. У Карпатах можливий мокрий сніг. Увесь наступний тиждень погода вже відповідатиме сезону, буде холодно, з періодичними дощами та рвучким вітром, у затишшях — з туманами", — зазначає метеоролог.

У столиці тиждень розпочався з дощу: деталі погоди на день

У Києві 16-го жовтня, за словами Діденко, буде дощ та різке похолодання, вдень очікується близько +10 градусів.

Синоптик наголосила, що більш інтенсивним очікується дощ у столиці найближчої ночі та вранці. Вдень у понеділок, за словами синоптика, опади послабшають.

Коли в Україні випаде сніг: назвали дату

Як повідомляє Наталія Діденко, наприкінці наступного тижня, орієнтовно 21 жовтня, в Україні очікується сніг. Але перед цим відчутно похолодає. За її даними, у кінці наступного тижня на заході та півночі України місцями можливий мокрий сніг.

"Похолодання розпочнеться вже в неділю, а від 16 жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +9….+12 градусів, на півдні, крайньому сході та на Закарпатті до +15 градусів", — уточнила Діденко.

Нагадаємо, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня також повідомила, що перший сніг на території України можна очікувати після 20 жовтня.