Загрожує до 8 років тюрми: справу митрополита УПЦ МП Павла передали до суду, — СБУ

За даними СБУ, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України та називав російську агресію проти України "громадянським конфліктом". Його обвинувачують за двома статтями.

Служба безпеки України (СБУ) завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя), який причетний до підривної діяльності проти України. Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами правоохоронців, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).

В Службі безпеки зазначили, що санкції цих статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. Також він називав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

"Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури", — додають у повідомленні.

Справа митрополита Павла: деталі

Колишнього намісника Києво-Печерської лаври 7 серпня звільнили з з-під варти. За нього внесли заставу в розмірі понад 900 тисяч доларів.

В СБУ повідомили, що навіть, попри звільнення з-під варти, на митрополита наклали низку обмежень.

Його зобов'язали не залишати село Вороньків Київської області та носити електронний засіб контролю. У відомстві зазначили, що митрополит дав інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ за день до оголошення йому першої підозри від СБУ. У ньому він заперечував існування України як суверенної держави.

15 серпня адвокат Микита Чекман повідомив, що митрополита УПЦ МП Павла, якого напередодні ушпиталили, діагностували гострий інфаркт міокарда.

Нагадаємо, 11 серпня журналісти показали резиденцію митрополита Павла. На нижніх поверхах розташовані тренажерна зала та сауна. Також є у будинку й винний погріб, але без напоїв. Три додаткових поверхи у напрямку вниз, розташовані з боку дніпровської кручі.