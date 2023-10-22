Дощ і похолодання: якою буде погода 23 жовтня (карта)

Синоптики радять не забувати вдома парасольку ні завтра, 23 жовтня, ні протягом усього тижня.

Тиждень в Україні почнеться з дощової погоди, яка прийде разом із осінньою прохолодою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, 23 жовтня, варто не забувати вдома парасольку, попереджають синоптики, хоча повітря в деяких регіонах прогріється до +19 градусів удень, але в деяких не перетне й позначку +8 градусів. Проте вночі на ґрунті вже можуть бути заморозки. Очікується південно-західний, західний вітер 7-12 м/с, у північних областях пориви до 15-20 м/с.

Карта погоди на 23 жовтня: Укргідрометцентр Фото: Укргідрометцентр

В обласних центрах метеорологи прогнозують у понеділок таку температуру:

Львів, Луцьк, Рівне, Житомир, Суми — вночі +9°, вдень +16°, хмарно з проясненнями, місцями дощитиме;

Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Чернігів — вночі +10°, удень +15°, невелика хмарність, без істотних опадів;

Ужгород, Чернівці — уночі +8°, удень +16°, проте цілий день буде хмарно, місцями пройде дощ;

Вінниця, Черкаси — вночі +10°, вдень +19°, невелика хмарність, без істотних опадів;

Кропивницький, Полтава — вночі +12°, вдень +19°, невелика хмарність;

Одеса, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя — вночі +12-13°, вдень +23-26°, очікується хмарність, але без істотних опадів;

Харків, Дніпро — вночі +9°, удень +20°, хмарно із проясненнями, невеликий дощ;

Донецьк, Луганськ — вночі +8°, вдень + 21°, легка хмарність, без істотних опадів.

Сімферополь — вночі +15°, вдень +25°, легка хмарність, без істотних опадів.

Погода в Києві й області

Столичним жителям варто розраховувати на хмарну погоду з проясненнями, тобто опади можливі. Температура на Київщині вночі сягатиме +8-13°, вдень не перевищить +11-16°.

Фото: укргідрометцентр

У Києві 23 жовтня температура вночі зупиниться на +11-13°, вдень трохи підвищиться до +14-16°.

Фото: meteoprog.ua

Погода на тиждень 23-29 жовтня

В Укргідрометцентрі попередили, що після 20 жовтня на українців чекає серйозне похолодання, місцями можливий навіть мокрий сніг.

Однак попри це жителі України все ще зможуть насолодитися останніми теплими днями перед приходом морозів. Місцями на Півдні та Сході країні температура може перевищувати 20 градусів вище нуля.

"Активне надходження повітряних мас із південної Європи забезпечить досить високий температурний фон у нашій країні протягом усього тижня. Найвищі показники традиційно очікуються в південних, центральних і місцями в західних регіонах", — зазначає кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

За його словами, переміщення атмосферних фронтів призведе до випадання дощів різної інтенсивності.

"В окремих районах впродовж тижня може випасти місячна норма опадів, а за рахунок високої температури не виключені й локальні грози. Вночі та вранці складатимуться сприятливі умови для туманів, особливо в центральних, західних і південних областях", — повідомляє він.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що 17 жовтня Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що одну з найвищих вершин Українських Карпат гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом.

Тоді температура повітря становила -6°. Нині ж показник термометра на горі Піп Іван Чорногірський піднявся до +6°.

Також Фокус писав, що військовий оглядач і редактор Воєнного Фокусу Ігаль Левін повідомив, що погані погодні умови не зупинять контрнаступальні дії Збройних сил України, які наразі тривають досить успішно.