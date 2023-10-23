Збереже зв'язок із Батьківщиною: Кулеба підтримав ідею подвійного громадянства в Україні

За словами глави МЗС, ідея наявності двох паспортів має стати елементом державної політики, яка продемонструє силу українських документів у світі. При цьому подвійне громадянство з РФ буде заборонено.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що настав час дозволити українцям мати подвійне громадянство, однак у цьому питанні можуть бути певні обмеження. Про це він розповів під час промови до Світового конгресу українців, передає "Укрінформ" 23 жовтня.

За його словами, множинне громадянство в майбутньому має стати елементом державної політики, яка буде спрямована на збереження та розвиток всесвітньої української спільноти.

"Вкрай необхідно зберегти їхній зв'язок з Батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. Тому одним із елементів державної політики, спрямованої на збереження та розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство", — заявив Дмитро Кулеба.

Окремо глава МЗС додав, що він твердо переконаний, що не потрібно керуватися страхом роздачі паспортів інших країн, адже майбутнє рішення може продемонструвати силу українського паспорта не лише всередині країни, а й у всьому світі.

Українці в усьому світі мають зберігати можливість користуватися своїм громадянством. Крім того, зі вступом України до Європейського Союзу цей документ матиме такий самий статут, як і паспорт сусідньої європейської держави.

"Звичайно, ця політика має втілюватися розумно. Поступово, починаючи з дружніх країн-союзниць. І, звісно, будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором чи недружніми країнами має бути заборонено", — додав Дмитро Кулеба.

До речі, 4 стаття Конституції України передбачає, що у країні існує єдине громадянство. При цьому у вересні 2021 року президент Володимир Зеленський обіцяв запровадити подвійне громадянство в Україні. Тоді він зазначав, що ситуація із законом про подвійне громадянство складна, оскільки деякі українці живуть у країнах, які не є друзями України.

Нагадаємо, 5 березня 2021 року Дмитро Кулеба вже висловлювався про ідею подвійного громадянства в Україні. Подвійне громадянство допомогло б об'єднати українців у всьому світі та посилить зв'язки з іншими державами, говорив він. У той же час уже тоді йшлося про країни ЄС, але не про Росію.